Югра отмечена на федеральном уровне за высокую организацию летнего отдыха детей

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Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов принял участие в селекторном совещании с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой. Ведомством подведены итоги летней детской оздоровительной кампании 2017 года в целом по Российской Федерации. Были отмечены положительные показатели, достигнутые в Ханты-Мансийском автономном округе.
В частности, это увеличение численности югорских детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях, расположенных в автономном округе и за его пределами. Количество несовершеннолетних, реализовавших в летний период 2017 года право на отдых и оздоровление за счет средств бюджета автономного округа, местных бюджетов, предприятий, родителей, - 74 008 человек, что на 3 616 детей больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Все организации отдыха детей и их оздоровления включены в окружной реестр детских оздоровительных организаций, согласованный на достоверность и полноту сведений о включенных в него организациях с органами, осуществляющими государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления.
На территории автономного округа не установлено функционирование несанкционированных организаций отдыха детей и их оздоровления, не зарегистрированы случаи массовых инфекционных заболеваний и отравлений, укусов клещей, связанных с пребыванием югорских детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных как на территории автономного округа, так и за его пределами.
Всеволод Кольцов поручил при проведении заседания межведомственной комиссии 14 сентября 2017 года определить основные задачи детской оздоровительной кампании на следующий год, обратив внимание на сохранение охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления не ниже уровня 2017 года. При формировании комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Югре, на 2018 год необходимо учесть мероприятия, направленные на обеспечение комплексной безопасности детей, включая мероприятия в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей, исполнение планов-заданий, заключение договоров на поставку качественных и безопасных продуктов питания в организации отдыха и оздоровления детей.