IX Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» завершил прием заявок от участников окружного этапа по Уральскому федеральному округу.

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На рассмотрение экспертного совета конкурса поступило 839 работы от 192 СМИ Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей и двух автономных округов: Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого. Наибольшее количество работ поступило от тюменских и екатеринбургских масс-медиа, среди этнических СМИ, выходящих на языках коренных народов, лидируют издания ХМАО-Югры и ЯНАО.
Теперь членам экспертного совета предстоит внимательно ознакомиться со всеми материалами, оценить каждую работу и сформировать шорт-лист – список самых талантливых и ярких публикаций. Затем к работе приступят члены жюри – известные журналисты, редакторы ведущих СМИ, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, национально-культурных общественных объединений, специалисты-этнологи и культурологи.
Решение жюри останется в тайне до церемонии награждения победителей окружного этапа, который пройдет в Ханты-Мансийске 5 октября. Помимо чествования лучших уральских журналистов, освещающих межнациональные отношения, в программе этапа «СМИротворец-Урал» – мастер-классы и семинары для представителей СМИ, обмен опытом, знакомство с национальной политикой и этнокультурными объектами Югры.
До 20 сентября Оргкомитет конкурса продолжает принимать материалы от СМИ Сибирского федерального округа. Работы журналистов из Дальневосточного, Центрального, Приволжского, Северо-Западного и Северо-Кавказского округов ждут в Оргкомитете до 10 октября 2017 года.
Конкурс «СМИротворец» проводится Гильдией межэтнической журналистики с 2008 года совместно с федеральными органами исполнительной власти. Последние три года соорганизатором выступает Федеральное Агентство по делам национальностей. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» и был представлен главе государства на заседании Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ как одна из лучших в стране практик по гармонизации межэтнических отношений (Йошкар-Ола, 20 июля 2017 г.)
Цель творческого состязания - поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также - деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.
Информационными партнерами конкурса стали: Союз журналистов России, информационное агентство ТАСС, «Российская газета», журнал «Русский репортер», мониторинг-партнером выступает «Медиалогия», информационно-аналитическая система для мониторинга и эффективного анализа российских СМИ.