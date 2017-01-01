IX Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» завершил прием заявок от участников окружного этапа по Уральскому федеральному округу.

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IX Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» завершил прием заявок от участников окружного этапа по Уральскому федеральному округу.

На рассмотрение экспертного совета конкурса поступило 839 работы от 192 СМИ Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей и двух автономных округов: Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого. Наибольшее количество работ поступило от тюменских и екатеринбургских масс-медиа, среди этнических СМИ, выходящих на языках коренных народов, лидируют издания ХМАО-Югры и ЯНАО.

Теперь членам экспертного совета предстоит внимательно ознакомиться со всеми материалами, оценить каждую работу и сформировать шорт-лист – список самых талантливых и ярких публикаций. Затем к работе приступят члены жюри – известные журналисты, редакторы ведущих СМИ, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, национально-культурных общественных объединений, специалисты-этнологи и культурологи.

Решение жюри останется в тайне до церемонии награждения победителей окружного этапа, который пройдет в Ханты-Мансийске 5 октября. Помимо чествования лучших уральских журналистов, освещающих межнациональные отношения, в программе этапа «СМИротворец-Урал» – мастер-классы и семинары для представителей СМИ, обмен опытом, знакомство с национальной политикой и этнокультурными объектами Югры.  

До 20 сентября Оргкомитет конкурса продолжает принимать материалы от СМИ Сибирского федерального округа. Работы журналистов из Дальневосточного, Центрального, Приволжского, Северо-Западного и Северо-Кавказского округов ждут в Оргкомитете до 10 октября 2017 года.  

Конкурс «СМИротворец» проводится Гильдией межэтнической журналистики с 2008 года совместно с федеральными органами исполнительной власти. Последние три года соорганизатором выступает Федеральное Агентство по делам национальностей. Конкурс включен в Государственную программу Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» и был представлен главе государства на заседании Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ как одна из лучших в стране практик по гармонизации межэтнических отношений (Йошкар-Ола, 20 июля 2017 г.)

Цель творческого состязания - поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также - деятельность российского государства и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

Информационными партнерами конкурса стали: Союз журналистов России, информационное агентство ТАСС, «Российская газета», журнал «Русский репортер», мониторинг-партнером выступает «Медиалогия», информационно-аналитическая система для мониторинга и эффективного анализа российских СМИ. 

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