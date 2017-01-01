От югорчан ждут предложений по выдвижению соискателей премии некоммерческого партнерства «национальная Медицинская палата»

- Русский
С 30 октября по 1 ноября 2017 года состоится вручение ежегодной Премии Национальной медицинской палаты «За вклад в развитие российского здравоохранения и повышение уважения к медицинским работникам», проводимое в рамках масштабного Конгресса «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения».
В этом году Премия будет вручаться уже в четвертый раз. Сегодня это престижнейшая награда в отрасли. На четвертый год своего существования Премия Национальной медицинской палаты стала не только символом признания заслуг и успешности работы медицинских работников, журналистов и общественных организаций, но и свидетельством тех реалий и тенденций, которые существуют в здравоохранении.
В 2016 году в конкурсе на Премию Национальной Медицинской палаты приняли участие представители 70 регионов России — от Калининграда до Владивостока. Рабочая группа Премии обработала более 50 заявок от претендентов. Были определены победители в 10 номинациях. В 2016 году награды получили номинанты из Москвы и Санкт-Петербурга, Астраханской, Смоленской, Рязанской, Псковской и Московской областей, Краснодарского края и республики Хакасия. География Премии расширяется год от года, а вместе с ней растет и значимость этого мероприятия для отрасли здравоохранения.
Сегодня получить признание крупнейшего медицинского сообщества страны — это не только возможность заявить о себе, но и возможность обозначить самый широкий спектр проблем в здравоохранении, а также консолидировано найти способы их решения. Не случайно в этом году премия пройдет в рамках масштабного Конгресса «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения», который проводится совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации.
НМП — это крупнейшее общероссийское общественное объединение медицинских работников страны. Сегодня в нашей стране активно развивается общественно-государственное партнерство, которое способствует развитию диалога между исполнительной властью и общественными профессиональными организациями. Мы можем показать обществу, что мы вместе работаем на такое благое дело, как развитие здравоохранения в нашей стране, поскольку Премия НМП не только отмечает лучших работников этой отрасли, но и поднимает целый комплекс важных для отрасли вопросов, которые можно решать только совместными усилиями общественных профессиональных организаций и власти, показать общественности как в каждом конкретном регионе решаются эти вопросы.
Стратегическая цель мероприятия — консолидация участников отрасли для повышения здоровья населения Российской Федерации.
Основная задача Конгресса — формирование стратегии развития здравоохранения на ближайшие 5-10 лет.
Конгресс и вручение Премии состоится в Москве с 30 октября по 1 ноября 2017 года на территории выставочного комплекса «Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)», 75 павильон.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Премии www.premianmp.ru, а также по тел. 8-916-615-25-58 (Наталия Золотовицкая, руководитель информационной службы НМП).