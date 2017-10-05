Участие делегации Югры на VI съезде финно-угорских народов

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27-29 сентября в Республике Коми в городе Сыктывкаре прошёл VI съезд финно-угорских народов Российской Федерации. Мероприятие проходило под эгидой «Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие». В составе делегации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры были представители правительства, окружного департамента внутренней политики, общественных организаций коренных малочисленных народов Севера, а также представители учреждений и организаций региона.
На съезде был заслушан доклад председателя общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» Петра Тултаева. Он представил отчёт о работе за 4 года, в котором указал на положительные стороны, а также отметил, какие вопросы рассматривались в регионах, и какая помощь была им оказана. Состоялись очередные выборы председателя АФУН, в которых победу вновь одержал Пётр Тултаев.
Во второй половине дня представители финно-угорских народов выступали с докладами на родных языках. Югра представила выступления на двух языках: мансийском и хантыйском. Докладчиками были мансийский учёный, кандидат филологических наук, профессор Д.В. Герасимова и директор Бюджетного учреждения «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», кандидат педагогических наук Р. Г. Решетникова.
Второй день съезда продолжился работой секций: «Язык. Образование. Наука», «Культура. Этнотуризм», «Экология. Здоровье нации», «СМИ. Информационные технологии», а также трёх круглых столов: «Молодежь: гражданственность, патриотизм, традиции», «Социальное партнёрство и бизнес» и «Вопросы законодательства реализации стратегии государственной национальной политики РФ в финно-угорских регионах России». На секциях обсуждались вопросы преподавания языков, литературы, издание учебников, учебных пособий, издание газет и журналов на родных языках. Рассматривались вопросы сохранения и развития традиционных хозяйств, промыслов, а также говорили о просветительской работе в области экологии и др.
На круглом столе молодежь рассказывали о том, как активно включаются в работу по возрождению, сохранению и популяризации родных языков и культур. Благодаря различным проектам, грантам проводятся мероприятия, которые сплачивают молодёжь. Поделились опытом работы и молодые лидеры Югры и Ямала: Виктор Банк и Олег Сюгней. На круглом столе «Вопросы законодательства, реализации стратегии государственной национальной политики РФ в финно-угорских регионах России» были затронуты вопросы, касающиеся законодательной деятельности, а также говорили о том, какие нормативные документы необходимо подготовить для реальной помощи в решении проблем финно-угорских народов.
В рамках съезда была организована культурная программа – это выступление профессионального ансамбля песни и пляски республики Коми «Асья кыа» («Утренняя заря»), концерт с участием творческих коллективов и солистов из финно-угорских регионов, ледовое шоу по мотивам мифов и легенд народов Коми «Волшебная сказка Пармы», международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2017». Югру в концертной программе представили: солистка этно-рок группы «Тень эмигранта» Вера Кондратьева и артистка Обско-угорского театра «Солнце» Марина Кашпирева, которая
исполнила наигрыши на музыкальных инструментах обских угров, а также
традиционный танец. Участница международного конкурса «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2017» из Ханты-Мансийска Виктория Костылева получила звание «Мисс творчества» и «Мисс зрительских симпатий».
В эти дни работали выставки-продажи литературы, игрушек, декоративно-прикладных изделий финно-угорских народов.
На заключительном пленарном заседании был заслушан отчёт секций, а также внесены предложения по основным направлениям для дальнейшей работы Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации.
Раиса Решетникова
Лыпӑт хойты тыӑщн 27-29 хӑтӑтн Сыктывкар воша сӑран мир вәты тӑхия финно-угрӑт VI-мит вән мирхота юхтыйсӑт. Тӑм мирхот «Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие» нєм тӑйс. Югра мўв эвӑԯт шуши мир оса тӑхет хӑннєхуятӑт, внутренней политика департамент рәпитты ёх, округ арсыр рәпитты тӑхет ёх вәсӑт. Мєт оӑңӑн мойң ёх епийн ариты-якты хӑннєхәйт сӑран мўв вәупсы вантӑсӑт. Щи юпийн Ассоциация рәпата мӑнты пӑты арсыр тӑхета ёх пирисӑт. Мирхотн тӑм оса тӑхи кәща хә Петр Тултаев ня тӑ мӑр эщӑтум арсыр вєрӑт оӑңӑн путӑртӑс. Кашӑң вєр ищирн ӑн вәс, вантэ, тыв ӑктӑщум мир Россия мўв уваттыйн арпиман вәӑт. Щи хӑт мир путӑртсӑт, муй щирн кашӑң мўвн вєрӑт эщӑтыйт ям вәупсы пӑты, мӑта нўшайт мос нух вантты па еы тәса тўңматты. Финно-угрӑт оса тӑхийн еԯԯы рәпитты пӑты Петр Тултаев хә щив пирисӑт па щи тумпийн кашӑң мўв эвӑԯт щив ԯўвеԯа нётты хуятӑт ԯуңсӑт. Мўң тӑта финно-угрӑт мир ясңӑт хәты вєритсўв. Рәт ясӑңӑн округ эвӑԯт кӑт хуятңӑн нєпек ԯўңӑтсӑңӑн, щит учёной вухаԯь ими Д.В. Герасимова па рәт ясӑңӑн єтты нєпекңӑн хущи рәпитты кәща нє Р.Г. Решетникова.
Кимит хӑт арсыр тӑхетн рәт ясӑң, мир вәупсэт, мойң ёх ай кәртӑта, вәшӑта, вәнт шушета юхӑтты вєрӑт, нєпек єсӑты, радива па телевидение хўват рәт мўв ясӑңӑң єтты утӑт ищи нух вантсыйт. Щи тумпийн хәԯум еңта пасӑн мӑнӑс. Вантэ, щӑта айат ёх путӑртсӑт, муй щирн ясӑң ыңа ат хӑщуптӑты, па ԯәԯн вәнт шушетн вепӑсӑты па вўы авӑты вєрӑта ай ёх ат вўянтсӑт. Мўң округев эвӑт щи мирхот хӑнты айат хә Виктор Банк тәс, Ямал мўв эвӑԯт – Олег Сюгней. Айлат эвет па пухӑт йис вєрӑт нух ыңуптӑӑт па щи унтасн щи вәупсы еы ат вәмитӑ. Кимит еңта пӑсанӑн поступсы щирӑт нух вантсыйт па кашӑң хӑннєхәя, оса тӑхета па щи тумпийн арсыр мосты рәпатайта тәса ԯэщӑтты яма рәпитты законӑт. Щи поступсэт мир такы эщӑтты ӑн пакы.
Етнӑтн тыв юхтум мир арӑң-якӑң хӑр вантсӑт, ыв епен «Асья кыа» ёх сӑран арӑт па якӑт аьсӑт. Ипўԯяң арсыр финно-угрӑт мўвӑт эвӑԯт ариты айԯат эвет па пухӑт «Истоки творчества» хӑрн рәт ясӑңӑн арисӑт. Округ эвӑԯт тыв юхтыйԯсӑңӑн кӑт хуятңӑн, щит Вера Кондратьева па Марина Кашперева. Мєт әмӑщ вәс вантты, муй щирн айат ёх, ай эвиет па пухиет еңк әхтыйн хӑтӑтясӑт. ыв мойң ёха Парма йис путӑр щирн моньщ вантӑсӑт. Юхи хӑщум хӑтԯ мўвтєԯ кӑсты хӑр вәс, щит «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2017». Мўң мўвев эвӑԯт «Мисс творчества» па «Мисс зрительских симпатий» кӑсупсыйңӑн Виктория Костылева нух питӑс. Щи хӑтӑтн финно-угрӑт киникайт, арсыр юнтутӑт па йис пурмӑсӑт әтты, хурамӑң хур вўты вєритсӑт. Юхи хӑщум хӑт рәпитум тӑхет ай павӑтсӑт, муйсӑр вєрӑт еы мӑнты оԯӑтн эщӑтты мосԯ.
Раиса Решетникова