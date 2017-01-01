Безопасность югорчан в ходе массовых мероприятий обсудили в правительстве округа

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба округа.
Первым вопросом повестки участники обсудили обеспечение безопасности югорчан во время празднования в регионе Дня народного Единства, а также проведения Международного турнира по следж-хоккею среди клубных команд на «Кубок Югры».
Так, по словам начальника Управления МВД России по Югре Василия Романицы, в преддверии Дня народного единства полиция округа перейдет на усиленный режим работы. В настоящее время проходят проверки мест проведения массовых мероприятий на предмет соответствия требованиям безопасности.
«Все они должны быть оборудованы системами видеонаблюдения, оповещения, освещения, периметральным ограждением, барьерами безопасности, металлодетекторами и физической охраной. Проверки показывают, не все муниципалитеты готовы. Необходимо до конца октября устранить выявленные недостатки», - подчеркнул Василий Романица.
Еще один вопрос повестки – оценка эффективности комиссий Югорска, Нефтеюганска, Лангепаса и Мегиона, которую дала Межведомственная группа антитеррористической комиссии автономного округа.
«Результаты проверки показали, что в целом их работа проводится в соответствии с требованиями нормативных документов и рекомендаций. При этом выявлен ряд недостатков, в частности, в Мегионе, которые необходимо устранить в ближайшее время. Напоминаю о персональной ответственности руководителей муниципалитетов в вопросах обеспечения безопасности жителей». – нацелила на работу Наталья Комарова.
Также в рамках заседания участники обсудили План проверок Управлением Росгвардии по Югре объектов топливно-энергетического комплекса на 2018 год. Отметим, всего им предстоит проверить 84 объекта, из которых 2 объекта «высокой», 6 «средней» и 76 «низкой» категории.
По вопросу о паспортах безопасности объектов топливно-энергетического комплекса было отмечено, что паспорта безопасности согласованы с комиссией автономного округа, они утверждены в отношении 98 процентов объектов.
В завершение мероприятия участники оценили итоги деятельности постоянно действующих рабочих групп Антитеррористической комиссии округа.
«Главная задача в этой работе состоит в том, чтобы в жизни югорчан не было места проявлениям терроризма», - резюмировала глава региона.