Безопасность югорчан в ходе массовых мероприятий обсудили в правительстве округа

  • Русский
Безопасность югорчан в ходе массовых мероприятий обсудили в правительстве округа

Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередное совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба округа.

Первым вопросом повестки участники обсудили обеспечение безопасности югорчан во время празднования в регионе Дня народного Единства, а также проведения Международного турнира по следж-хоккею среди клубных команд на «Кубок Югры».

Так, по словам начальника Управления МВД России по Югре Василия Романицы, в преддверии Дня народного единства полиция округа перейдет на усиленный режим работы. В настоящее время проходят проверки мест проведения массовых мероприятий на предмет соответствия требованиям безопасности.

«Все они должны быть оборудованы системами видеонаблюдения, оповещения, освещения, периметральным ограждением, барьерами безопасности, металлодетекторами и физической охраной. Проверки показывают, не все муниципалитеты готовы. Необходимо до конца октября устранить выявленные недостатки», - подчеркнул Василий Романица.

Еще один вопрос повестки – оценка эффективности комиссий Югорска, Нефтеюганска, Лангепаса и Мегиона, которую дала Межведомственная группа антитеррористической комиссии автономного округа.

«Результаты проверки показали, что в целом их работа проводится в соответствии с требованиями нормативных документов и рекомендаций. При этом выявлен ряд недостатков, в частности, в Мегионе, которые необходимо устранить в ближайшее время.  Напоминаю о персональной ответственности руководителей муниципалитетов в вопросах обеспечения безопасности жителей». – нацелила на работу Наталья Комарова.

Также в рамках заседания участники обсудили План проверок Управлением Росгвардии по Югре объектов топливно-энергетического комплекса на 2018 год.  Отметим, всего им предстоит проверить 84 объекта, из которых 2 объекта «высокой», 6 «средней» и 76 «низкой» категории.

По вопросу о паспортах безопасности объектов топливно-энергетического комплекса было отмечено, что паспорта безопасности согласованы с комиссией автономного округа, они утверждены в отношении 98 процентов объектов.

В завершение мероприятия участники оценили итоги деятельности постоянно действующих рабочих групп Антитеррористической комиссии округа.

«Главная задача в этой работе состоит в том, чтобы в жизни югорчан не было места проявлениям терроризма», - резюмировала глава региона. 

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры