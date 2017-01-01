Наталья Комарова: Сохранение межнационального согласия и баланса позволяет Югре оставаться одним из самых развитых и привлекательных для жизни регионов России

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями при правительстве автономного округа. В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие члены местных координационных советов, руководители органов местного самоуправления, общественники.
Предваряя разговор, глава региона отметила, что обсуждаемые вопросы имеют особую важность: «Межнациональное согласие можно в полной мере назвать дорогой с двусторонним движением, где регулировщиком выступают средства массовой информации. Подчеркну. Гармонизация отношений в многонациональной Югре - главный и верный способ пресечь на корню проявления экстремизма».
Для достижения этой цели религиозными организациями традиционных конфессий Югры, в свою очередь, реализуются общественно значимые и культурно-просветительские проекты. Они направлены на сохранение традиций и ценностей, формирование уважительного отношения к людям различных национальностей и вероисповедания.
«Каждый такой проект имеет особую ценность, ему необходимо оказывать всестороннюю поддержку. Только так возможно оградить югорчан от проявлений экстремизма на межнациональном уровне. В этом плане свои задачи должны эффективно решать координационные органы в сфере межнациональных отношений в муниципалитетах. Сохранение межнационального согласия и баланса позволяет Югре оставаться одним из самых развитых и привлекательных для жизни регионов России», - обратилась к главам муниципальных образований губернатор.
Подробно о работе средств массовой информации по информированию населения о деятельности национально-культурных объединений в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений рассказал заместитель председателя общественного совета при департаменте общественных и внешних связей округа, главный редактор общественно-политической газеты «Новости Югры» Владимир Меркушев.
По его данным, в муниципальных и окружных СМИ тема межнациональных и межконфессиональных отношений освещается на системной основе. Особо выступающий отметил опыт Радужного, Урая, Когалыма, Нижневартовска, Нефтеюганского района, где задачи по освещению межнациональной тематики закладываются в медиа-планы, работа строится на основании концепций об информационной политике.
«Если говорить о задачах СМИ в сфере межнациональных отношений, то это – всегда объективная подача информации по данной теме, популяризация идей гражданского единства, межнационального и межконфессионального мира и согласия, - подчеркнул Владимир Меркушев. – Один из материалов рубрики «Сохраняя традиции» в газете «Новости Югры» удостоен призового места на конкурсе «СМИротворец – 2017».
Он отметил поддержку департамента общественных и внешних связей Югры проектам СМИ по межнациональной тематике. В частности, в соответствии с государственной программой автономного округа «Развитие гражданского общества» гранты по 5 проектам по теме межнациональных и религиозных отношений получили телерадиокомпания «Север», ГТРК «Югория», редакции газеты «Вестник» и «Югорское обозрение», телеканал «Телеинформ Нижневартовск».
Департамент общественных связей ежегодно организует конкурс «Мир нашему дому» на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального взаимодействия. В 2016 году на конкурс поступило 107 работ, участие принимали 66 журналистов, в 2017 году подведение итогов конкурса запланировано в ноябре.
Владимир Меркушев обратил внимание, что Гильдия межэтнической журналистики разработала Кодекс этики журналистов, освещающих межнациональную тематику. Большинство его положений актуально для всех журналистов. Он предложил ознакомить с этим кодексом не только журналистов, но и руководителей пабликов в социальных сетях.
Главный редактор объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Раиса Решетникова проинформировала, что в окружных газетах, которые издаются на хантыйском и мансийском языках, постоянно освещается тема деятельности национальных объединений, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. По ее словам, хорошо зарекомендовали себя фестивали молодежных проектов национальных объединений. «Сегодня эти организации могут рассчитывать на грантовую поддержку, которая распределяется на конкурсной основе, - обратила внимание Раиса Решетникова. – «Югра – территория успеха и благополучия» – одна из актуальных тем публикаций окружных национальных СМИ. Именно так охарактеризовал наш регион член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, действительный член Евразийской академии телевидения и радио, автор ряда монографий по национальному вопросу Владимир Зорин. Он отметил, что наш округ имеет большую практику мирного сосуществования народов, взаимодействия, взаимопомощи, которые не ограничиваются только толерантностью».
«У средств массовой информации очень важная миссия – сохранить атмосферу взаимопонимания, сохранить баланс между рейтингами телеканалов, газет, радиостанций и спокойствием в городе, - высказал свою позицию заместитель директора ТРК «Самотлор» Ринат Каримов. – Журналистам особенно важно разбираться в вопросах межнациональных и межрелигиозных отношений. Радует, что это понимают руководители средств массовой информации. На мой взгляд, журналистам нужно постоянно обучаться, особенно по теме гармонизации межнациональных отношений. На встрече духовных лидеров традиционных конфессий с главными редакторами городских СМИ в марте этого года мы определили важные темы для освещения: вопросы религиозной безопасности, базовые ценности и духовные ориентиры традиционных религий России».
О реализации религиозными организациями общественно-значимых культурно-просветительских проектов рассказали участникам заседания глава Ханты-Мансийской митрополии Русской православной церкви митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел и председатель Духовного управления мусульман Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тагир Саматов.
«Образование неизменно является одним из приоритетных направлений деятельности Церкви, одной из важнейших составляющих ее просветительного служения, - отметил митрополит. - Просвещение обращено к различным социальным группам. Одна из его форм – реабилитационно-воспитательная работа с инвалидами, людьми, страдающими от недугов пьянства, наркомании, попавшими в трудную жизненную ситуацию, пострадавшими от тоталитарных сект, осужденными, содержащимися под стражей и душевнобольными. Церковь содействует организации реабилитационно-педагогического воспитания в семьях социального риска, помогает православным семьям в решении взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, окормляет социальные приюты для детей».
Председатель Духовного управления мусульман Югры сообщил, что уделяется большое внимание формированию уважительного отношения к людям различных национальностей и вероисповедания, сохранению семейных и религиозных традиций, воспитанию молодого поколения.
«На различных площадках - конференциях, лекциях, встречах учащимся и студентам образовательных организаций разъясняем о необходимости поддержания межнационального и межрелигиозного мира и согласия в автономном округе, противостояния любым проявлениям экстремизма и радикализма. Однако в связи с активизацией в последнее время отдельных деструктивных сил экстремистского толка, которые с одной стороны, открыто провозглашают агрессивно-экстремистские лозунги, с другой - всячески пытаются отождествлять себя с «истинным исламом», ввести в заблуждение простых мусульман, мы пришли к выводу, что необходимо провести более масштабную просветительскую работу с привлечением ведущих экспертов, представителей органов власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, Русской православной церкви.
С этой целью Духовное управление мусульман в 2016 году разработало просветительский проект «ИГИЛ – чума 21 века». Впервые проект реализован в Лянторе местной мусульманской религиозной организацией, получил высокую оценку Общественной палаты Российской Федерации и Российского исламского института экспертов. В 2017 году проект был реализован в Лангепасе, Нягани, Нефтеюганске, Нижневартовске, Радужном, Сургуте, Ханты-Мансийске.
Было отмечено, что данный проект участвует в конкурсе на соискание президентских грантов.
В завершение губернатор округа Наталья Комарова обратила внимание глав муниципалитетов на их личную ответственность за состояние межнациональных, межконфессиональных отношений на территории городов и районов Югры: «Люди должны быть уверены, что их безопасность реально обеспечена. А усилия в этом направлении должны приносить реальные результаты».