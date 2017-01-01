Югра – в лидерах по развитию информационного общества

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации представило рейтинг регионов по развитию информационного общества на 2017 год.
Югра в данном рейтинге занимает третью позицию, уступая лишь Москве и Тюменской области. В первую десятку вошли также Республика Татарстан, Тульская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область и Челябинская область.
Для определения лидеров использовалась методика оценки по 120 показателям и 17 подындексам. При расчете места учитывается уровень развития специальных информационных систем: ГИС «Контингент», ИС Управления транспортом, ЕГАИС, ГИС ГМП, Система-112 и
ГИС «Энергоэффективность».
Среди приоритетных подындексов: ИКТ-инфраструктура, электронное правительство, ИКТ в сфере образования, ИКТ в сфере здравоохранения, ИКТ в сфере транспорта. Перечень подындексов соответствует разделам Концепции развития региональной информатизации.
При оценке регионов учитывалось развитие по таким проектам, как перевод госуслуг в электронную форму, внедрение информационных систем дистанционного образования, внедрение ИКТ в учебный процесс (электронный дневник), запись на прием к врачу, электронная карта, телемедицина, внедрение электронных средств оплаты проезда, онлайн-мониторинг движения. Также успех регионов в рейтинге гарантировало создание региональных информационных систем в сфере энергетики, государственных и муниципальных финансов; интеграция региональных информационных систем с федеральными, автоматизация деятельности библиотек, музеев и театров.
Основные мероприятия, направленные на достижение данных показателей в автономном округе, реализуются в рамках государственной программы «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы», ответственным исполнителем которой является Депинформтехнологий Югры.