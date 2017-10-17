Утвержден прогноз социально-экономического развития Югры на ближайшие 3 года

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На заседании правительства автономного округа, которое состоялось под председательством исполняющего обязанности губернатора Югры Геннадия Бухтина, утвержден прогноз социально-экономического развития региона на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов. На его основе будет разработан и принят бюджет автономного округа на ближайшие годы.
По словам Геннадия Бухтина, исходной базой для разработки показателей прогноза стали задачи и приоритеты, намеченные в указах и послании Президента Российской Федерации, Ежегодном обращении губернатора Югры к жителям автономного округа, а также тенденции развития экономики в 2016 и 2017 годы.
«При этом главная наша задача - повышение качества жизни югорчан», - подчеркнул исполняющий обязанности главы региона.
По словам директора департамента экономического развития – заместителя губернатора округа Павла Сидорова, прогноз опирается на итоги развития автономного округа в 2016 году и первом полугодии 2017 года.
«По основным макроэкономическим показателям за этот период социально-экономическое развитие автономного округа устойчиво. Традиционно, Югра занимает лидирующие позиции в Российской Федерации: по объему добычи нефти 1 место, по объему добычи электроэнергии 1 место, по объему производства товаров, работ и услуг на душу населения - 3 место. Среднедушевые денежные доходы населения обеспечивают 3 прожиточных минимума. Эти мощные экономическая и социальная базы, которые уже созданы в Югре, дают нам право прогнозировать и на следующий 3-летний период устойчивое развитие», - рассказал Павел Сидоров.
Он добавил, что в результате реализации мероприятий, предусмотренных прогнозом, к 2020 году по сравнению с 2016 обеспеченность жильем будет увеличена на 1 квадратный метр, построено 153 км автомобильных дорог, 6 населенных пунктов Югры, в которых проживает 10 тысяч человек, получат возможность доступа к опорной сети автомобильных дорог. Кроме того, номинальная заработная плата увеличится на 23%, среднедушевые доходы населения - на 14%, доход пенсионера также на 14%, продолжительность жизни югорчан увеличится на 1 год, а численность населения региона за 3 года вырастет на 60 тысяч человек.