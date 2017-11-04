Алексей Шипилов: Наша задача – обеспечение согласия и единства в многонациональном обществе

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В Ханты-Мансийске под председательством первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова состоялось очередное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Югры.
В режиме видеоконференцсвязи участие в мероприятии приняли представители органов местного самоуправления, члены советов представителей коренных малочисленных народов Севера, образованных при главах муниципальных образований, общественности.
Открывая заседание, Алексей Шипилов напомнил, что мероприятие проводится в преддверии государственного праздника - Дня народного единства.
«Самая главная наша задача –обеспечение согласия и единства в многонациональном обществе, которое основывается и держится на наших ценностях и воспитании. Поэтому позвольте от лица нашего губернатора и от себя лично поздравить вас с этим важным для нашей многонациональной страны праздником. Примите искренние пожелания успехов в нашей общественной деятельности, мира и благополучия», - обратился к собравшимся первый заместитель губернатора.
Кроме того, он отметил, что накануне заседания юбилеи отметили сразу два окружных учреждения. Так, 25 октября исполнилось 15 лет театру обско-угорских народов «Солнце». 30 октября – 30 лет этнографическому музею под открытым небом «Торум Маа».
«Это значимые события. Они говорят о том, что данная деятельность востребована и находит отклик как у югорчан, так и за пределами округа», - высказался Алексей Шипилов.
В ходе заседания Совета была заслушана информация об итогах деятельности советов представителей коренных малочисленных народов Севера, образованных при главах муниципальных образований в 2017 году.
«Задача советов – создавать дополнительные возможности для коренных малочисленных народов Севера по участию в рассмотрении тех вопросов, которые касаются их жизнедеятельности и законных интересов, а также взаимодействия с органами власти на местах и правительством Югры», - обратил внимание первый заместитель губернатора.
Член Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при главе Советского района Виктор Вискунов вынес на обсуждение вопрос ремонта мостов через реки Манья и Тапсуй в Советском районе. По его словам, мосты – единственный путь, связывающий граждан, а их порядка 15 человек, проживающих на территории традиционного природопользования, с «большой» землей. Однако, данные объекты были построены лесозаготовителями еще в 80-х годах и сегодня пришли в негодность. Проблема в том, что эти дороги не подходят под программы, реализуемые в Югре, и на их ремонт нельзя выделить средства.
Одним из решений этого вопроса может стать выделение участков, находящихся за мостами, для лесозаготовки. Компании, принявшей на себя эти обязательства нужно будет их отремонтировать, потому что по ним нужно будет вывозить древесину. Алексей Шипилов дал поручение департаменту недропользования и природных ресурсов округа ускорить работу по выделению участков.
При этом департаменту дорожного хозяйства и транспорта округа поручено оценить стоимость ремонта данных объектов на случай, если первый вариант затянется и придется искать другое решение.
Также участники Совета обсудили вопрос заготовки древесины для собственных нужд в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера.
По словам первого заместителя директора департамента недропользования и природных ресурсов Евгения Платонова, в Югре установлены нормативы и утвержден порядок заключения гражданами договоров на бесплатную вырубку леса для собственных нужд. Для получения данной услуги необходимо подать заявление в территориальные отделы – лесничества или участковые лесничества департамента недропользования.
«На 1 октября этого года подано 404 заявления, для вырубки передано 14,6 кубов древесины. Вырубка предоставляется для строительства домов, надворных построек, ремонта обласов, каралей и другого», - сказал Евгений Платонов.
При этом он отметил, что продолжают выявляться случаи незаконной вырубки леса. Только в текущем периоде 2017 года был зафиксирован 101 такой факт, из них в 11 случаях ущерб нанесен представителями коренных малочисленных народов Севера. Его сумма составила порядка 286 тысяч рублей.
По результатам обсуждения вопроса было принято решение о проведении информационной кампании в отношении граждан из числа КМНС, чтобы донести до них информацию о внесенных изменениях в законодательство, регулирующее вопросы заготовки древесины, а также о местонахождении, номерах телефонов, почтовых и электронных адресах лесничеств, предоставляющих государственную услугу по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.