В Окружном Доме народного творчества состоится очередное заседание Экспертного Совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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В Окружном Доме народного творчества состоится очередное заседание Экспертного Совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

10 ноября 2017 года в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» состоится очередное заседание Экспертного совета по формированию Реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры.

Членам Экспертного Совета предстоит обсудить 4 объекта нематериального культурного наследия народов Югры: 2 песни и 2 образца технологии, связанной с традиционной хозяйственной и бытовой культурой.

Заявки, представленные на рассмотрение членам Экспертного совета, поступили из г. Ханты-Мансийска, Кондинского, Сургутского и Белоярского районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

При принятии решения члены Совета, среди которых работники культуры, науки, образования, будут руководствоваться критериями оценки, установленными постановлением Правительства автономного округа от 26.09.2013 № 392-п, наличием исторической и культурной значимости, уникальностью, художественной ценностью, самобытностью и преемственностью.

Напомним, что все объекты нематериального культурного наследия, заносимые в Реестр нематериального культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, формируются по четырем направлениям:

- устное народное творчество (сказки, эпические песни, эпические сказания, былины, фольклорная проза);

- исполнительские искусства (песенное искусство, танцевальное искусство, музыкально-инструментальное искусство, театральное искусство, сказительство);

- празднично-обрядовая культура (праздники, обряды, ритуалы);

- техники и технологии (техники и технологии, связанные с традиционными ремеслами, техники и технологии, связанные с народными музыкальными инструментами, техники и технологии, связанные с традиционным народным костюмом, техники и технологии, связанные с традиционной хозяйственной и бытовой культурой).

С 2014 года состоялось 7 заседаний Совета. По их итогам  в Реестр объектов нематериального культурного наследия народов Югры принято 43 объекта.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

 