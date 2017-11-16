Александр Новьюхов: «Положительный опыт по сохранению и развитию традиционного образа жизни коренных народов Югры необходимо транслировать максимально широко»

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Александр Новьюхов: «Положительный опыт по сохранению и развитию традиционного образа жизни коренных народов Югры необходимо транслировать максимально широко»

Депутат Думы автономного округа, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов принял участие во встрече с президентом Союза оленеводов Югры Степаном Кечимовым.

Союз оленеводов Югры – некоммерческая организация, основными задачами которой является сохранение, развитие исконных территорий, пригодных для оленеводческой деятельности, защита прав и представление законных интересов оленеводов в органах власти автономного округа.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с развитием оленеводства в автономном округе. Это популяризация оленеводческой деятельности среди молодёжи, работа системы электронного чипирования для мониторинга и учёта поголовья оленей, особенности рынка сбыта готовой продукции оленеводческих хозяйств, подготовка к Всемирному конгрессу оленеводов 2021 года.

Окружной парламентарий подчеркнул важность проведения всемирного конгресса оленеводов на территории региона, отметил, что положительный опыт по сохранению и развитию традиционного образа жизни и видов хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, имеющийся в автономном округе, необходимо транслировать максимально широко.

«В Югре в настоящее время насчитывается 475 территорий традиционного природопользования, большая часть этих территорий – действующие оленьи пастбища. В условиях активно развивающегося сырьевого сектора экономики механизмы поддержки традиционной хозяйственной деятельности в Югре выглядят очень привлекательно и перспективно, а главное – реально работают», – рассказал член Команды Югры Александр Новьюхов.

Информационно-аналитическое управление

Думы автономного округа

по данным Михаила Еремеевского,

помощника депутата Думы  Югры

Александра Новьюхова

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