Форум «Югра многонациональная» завершил работу

- Русский
В Ханты-Мансийске состоялась церемония закрытия первого регионального форума национального единства «Югра многонациональная». Он собрал делегации из 22 муниципальных образований округа, а также ведущих экспертов России и зарубежья. В рамках мероприятия были проведены семинары, круглые столы, пленарные заседания, конференции, мастер классы, курсы повышения квалификации. Форум позволил обменяться опытом и выработать новые подходы и формы работы по сохранению и развитию доброжелательных этноконфессиональных отношений, способствующие обеспечению гражданского мира и согласия, общественно-политической стабильности на территории Югры.
«Я думаю, что каждый уголок нашей страны в миниатюре представляет всю страну. На примере Югры видно все, чем богата наша держава. Это и ее многонациональный состав, это дружба народов, не показная, а искренняя, которую мы все на себе ощущаем. Это готовность всегда подставить плечо и помочь друг другу, встать на защиту общих интересов. Все это, в той мере насколько это было возможно показать за 2 дня, вы продемонстрировали», - сказал начальник управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей Абдулгамид Булатов.
Он вручил благодарность руководителя Федерального агентства по делам национальностей председателю Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремею Айпину, специалисту-эксперту отдела по профилактике терроризма и экстремизма управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Нижневартовска Любови Городиловой, заместителю главы Лангепаса Михаилу Гуменюку, заместителю начальника Управления – начальнику отдела обеспечения межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве и взаимодействия с российским казачеством Управления национальной политики департамента внутренней политики Югры Сергею Пишукову.
Член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Владимир Зорин поделился, что выставка, представленная в рамках форума, показала всю красоту и многообразие Ханты-Мансийского автономного округа.
«Если Россия – это цветущий букет дружбы, то Югра - один из лучших букетов, который есть в нашей стране. Здесь в зале сидит все богатство округа. Это вселяет уверенность, что все у нас будет хорошо», - выразил мнение Владимир Зорин.
Почетной грамотой Ассамблеи народов России награждены председатель Ханты-Мансийской региональной общественной организации «Центр Осетинской культуры «Алания», член Межведомственной комиссии Югры по противодействию экстремистской деятельности Валерий Абаев; член местной общественной организации «Национально-культурный центр народов татар и башкир Ханты-Мансийска «Аккош», председатель Совета по делам национально-культурных объединений и религиозных организаций города Ханты-Мансийска Тагир Аюпов; председатель Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа Ирина Максимова.
Благодарственным письмом Ассамблеи народов России награждены президент Молодежной организации обско-угорских народов Югры Виктор Банк; председатель общественной организации татарской культуры «Ватан» Зенфира Валеева; председатель общественной организации Культурно-просветительское общество татар «Ватан» Рина Исхакова; член Правления социально-ориентированной некоммерческой организации «Союз мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры» Тимофей Молданов.
«Мероприятие называют форум, но это слишком мелкое название для того, что здесь произошло. В Ханты-Мансийске объединили людей разных направлений деятельности и профессий, чтобы решить очень важную задачу – как нам сохранить тот многонациональный мир и сделать его еще крепче. Спасибо вам за все, что вы делаете и за то, что вы еще сделаете», - сказал директор Института политических коммуникаций Университета профессиональной политики» России Андрей Худолеев.
Он вручил награды победителям регионального конкурса специалистов, осуществляющих деятельность в сфере государственной национальной политики.
«Ваш форум посвящен очень важной задаче. И у нас в стране разворачивается серьезная государственная национальная политика. Мы должны очень быстро в новых реалиях всему научиться, потому что в 90-е годы мы на какое-то время прекратили эту работу и видим, что в масштабах России многое упустили. Но мы быстро учимся, у нас хорошая и славная история. Думаю, что это прекрасное событие не только политическое, оно культурное, обучающее и будет приносить плоды в каждодневной работе и общественников, и органов государственной власти, и бизнеса», - подчеркнул президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Григорий Ледков.
Он вручил награды победителям конкурса команд муниципальных образований Югры, проходившего в рамках форума. Первое место заняла делегация из Нижневартовского района. На втором месте – Сургут. Замкнули тройку победителей Нижневартовск и Ханты-Мансийск.
Завершил церемонию закрытия форума «Югра многонациональная» гала-концерт окружного фестиваля любительского художественного творчества национально-культурных объединений округа «Возьмёмся за руки, друзья».