Александр Новьюхов: «Институт экспертов – проверенный и эффективный механизм взаимодействия населения с органами государственной власти»

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Депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов выступил модератором панельной дискуссии «Реализация государственной национальной политики в аспектах обеспечения гарантий прав коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации».
В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Григорий Ледков, советник перового заместителя Губернатора Югры Сергей Тимошков, общественники, представители исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований.
Участники дискуссии обсудили актуальные вопросы межрегионального сотрудничества по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера, рационального использования природных ресурсов, развития национальных молодёжных общественных объединений.
Выступая с приветственным словом, Григорий Ледков рассказал о деятельности всероссийской общественной организации Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, подчеркнул, что механизмы участия коренных народов в законотворческой работе созданы и отрегулированы, в том числе с учётом мнения регионов.
«Координационный совет, Деловой совет и Молодёжный совет Ассоциации на сегодняшний день являются реальными инструментами межведомственного взаимодействия. Коренные народы имеют возможность участвовать в принятии решений, отстаивать свою позицию», – отметил Григорий Петрович.
Среди наиболее остро обсуждаемых тем – негативное влияние прозападных некоммерческих организаций на коренные народы Севера.
Депутат регионального парламента Александр Новьюхов отметил, что под предлогом защиты и представления интересов в сообщество коренных народов Севера пытаются проникнуть как отдельные представители аффилированных западных организаций, так и целые организации.
Их задача – разрушить сложившуюся систему взаимоотношений между малочисленными народами и государством, посеять хаос, как правило, с единственной целью – ослабления геополитического влияния России в северных широтах.
Для борьбы с подобными деструктивными явлениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будет создан реестр экспертов в сфере социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера.
Механизм вхождения в реестр будет непростым. Уже сейчас разработан и согласован целый ряд критериев отнесения к экспертам, кроме того, данный список будет утверждаться Советом коренных малочисленных народов Севера при Правительстве автономного округа.
«Институт экспертов – проверенный и эффективный механизм взаимодействия населения с органами государственной власти», – подытожил член Команды Югры Александр Новьюхов.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным Михаила Еремеевского,
помощника депутата Думы Югры
Александра Новьюхова