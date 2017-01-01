Югорчане принимают активное участие в «Марафоне благоустройства»

- Русский
О реализации проекта по благоустройству городской среды в ходе пресс-конференции журналистам рассказал заместитель губернатора Югры Дмитрий Шаповал.
Напомним, инициатором «Марафона благоустройства» выступила глава региона Наталья Комарова. В своем ежегодном обращении к жителям, депутатам и представителям общественности в конце прошлого года она отметила, что каждый шаг в этом направлении должен сверяться с ожиданиями людей, с их мнениями. Об этом в своем послании говорил и Владимир Путин. Президент также призвал поддержать граждан, которые готовы присоединиться к проектам благоустройства.
Суть югорской программы в том, что любой из жителей может предложить властям свое видение, как необходимо благоустроить двор, микрорайон или городскую площадь. При этом сами граждане могут принять в благоустройстве активное участие двумя способами: профинансировать часть работ или выполнить их лично. После завершения благоустройства объект переходит в обслуживание и содержание собственников.
Так, по словам Дмитрия Шаповала, в 2017 году общий бюджет проекта в Югре составил 605 миллионов рублей - это средства федерального, регионального, местного бюджетов, а также средства граждан. В текущем периоде в округе уже благоустроили 42 дворовые и 51 общественную территории.
«Активность наших граждан в этом проекте была отмечена и на федеральном уровне. Это и финансовое и трудовое участие. Собственники могут сами выбрать, по какому направлению они пойдут. Уверен, что таким стартом привлечения граждан, общественников в этот проект мы сможем дальше двигаться, показывая высокие результаты не только в привлечении и участии граждан, но и по качеству проектов», - отметил Дмитрий Шаповал.
Добавим, контроль над выполнением программы «Марафон благоустройства» ведёт Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Проект реализуется в два этапа: первый - в 2017 году и второй - с 2018 по 2022 годы. К 2022 году в автономном округе должны быть благоустроены все без исключения дворовые территории. И власти, и общественники региона уверены, что с поставленными задачами обязательно справятся.
«Мы рассчитываем за счет повышения эффективности и вовлечения дополнительных инструментов ускорить реализацию проекта на всей территории Югры», - подчеркнул Дмитрий Шаповал.