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Сегодня в Ханты-Мансийске Председатель Думы Югры Борис Хохряков открыл региональную конференцию «Литература многонациональной Югры: Прошлое. Настоящее. Будущее».
На мероприятие приглашены писатели нашего региона, Урала, Сибири, Германии, правление Союза писателей России.
«Этот год в литературной жизни Югры знаменует юбилейная дата – исполняется
20 лет со дня основания Ханты-Мансийской окружной общественной организации «Союз писателей России», – сказал Борис Хохряков.
На протяжении двух десятилетий ваше объединение способствует развитию литературы в автономном округе и популяризации лучших книг наших авторов. Помогает югорским писателям и поэтам теснее взаимодействовать с коллегами во всем мире, обогащая своё творчество.
На мой взгляд, за всё время существования Союз стал настоящей кузницей кадров. Он помог открыть новые имена, завоевать известность в Югре и далеко за её пределами легендам литературы автономного округа: Анне Коньковой, Андрею Тарханову, Маргарите Анисимковой, Еремею Апину, Ювану Шесталову, Николаю Коняеву, Марии Волдиной. К сожалению, многих из этих людей уже нет рядом с нами, но их имена навсегда останутся на страницах истории Югры».
Борис Хохряков напомнил и о проекте «Югра Многовековая». Он нацелен на то, чтобы воссоздать историю региона, найти корни, прикоснуться к нашему общему прошлому, которое было скрыто под толщей веков. Каждый день пишется новая история автономного округа, и каждый из писателей, югорских литераторов, вносит свой вклад в культурное наследие региона.
Борис Хохряков заверил, что писательская организация Югры всегда может рассчитывать на поддержку со стороны депутатов законодательного собрания и пожелал плодотворной работы, творческих успехов.
Председатель Думы Югры вручил благодарственные письма писателям, поэтам, в том числе первой женщине-журналисту и женщине-редактору из хантыйского народа, первой поэтессе-ханты Марии Волдиной, председателю Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей России Дмитрию Мизгулину.
Сегодня в ходе конференции прозвучат доклады на тему «Современная литература: актуальность и вневременность», «Восприятие мира через художественный текст», «О важности продвижения русской литературы на Запад во время информационной войны.
Взаимодействие деятелей культуры Востока и Запада во имя мира», «О взаимодействии учреждений культуры и писательских сообществ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Югорская литература: история и будущее».
Кроме этого, писатели будут работать в секциях по проблемам и перспективам развития национальной литературы в Югре, преемственности и перспективах обновления писательских объединений.
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа