Наталья Комарова призвала общественные советы Югры к публичности

- Русский
Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с представителями общественных советов, созданных при исполнительных органах власти. Муниципалитеты участвовали в разговоре посредством видеоконференцсвязи.
«Наше постоянное взаимодействие при обсуждении ключевых вопросов развития автономного округа дает мне право утверждать, что общественные советы в нашем регионе активно вовлечены в процессы принятия решений, - обратилась к присутствовавшим глава региона. – Я высоко ценю это и полагаю, что это влияет на уровень активности гражданского общества».
По результатам мониторинга, проведенного экспертами Общественной палаты Югры по оценке качества работы общественных советов, в целом практика в регионе сложилась положительная. Наталья Комарова заострила внимание на невысокой информационной активности, публичности деятельности как в целом общественных советов, так и их членов.
Об этом же в своем докладе сказала председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова, которая представила анализ отчетности общественных советов. Он оказался в большей мере критичным. «Потому что нам хочется двигаться и дальше вперед», - сказала она. Низкая активность особенно в отношении экспертной и антикоррупционной деятельности общественных советов. Как полагают аналитики, возможно, это связано с некомпетентностью их членов.
Член Общественного совета при Службе по контролю и надзору в сфере здравоохранения Югры, президент общественной организации авиационного спортивно-технического клуба «Полет» (г. Сургут) Сергей Шевчик выступил с инициативой размещать в сети Интернет трансляции заседаний общественных советов в онлайн режиме. Предложение было поддержано.
Наталья Комарова также предложила участникам встречи обсудить инициативу журналистов Югры привлекать общественность к вопросам приватизации государственного или муниципального имущества. Глава Нижневартовска Василий Тихонов высказал мнение, что считает целесообразным участие общественников в решении судьбы муниципальной недвижимости и выразил готовность разработать для этого соответствующий нормативный документ.
Далее участники совещания обсудили взаимодействие органов власти с некоммерческими и общественными организациями по антикоррупционной деятельности. «Это важнейшее направление государственной политики, оно находится на контроле у Президента Российской Федерации, - подчеркнула губернатор. – Всем понятно, какие результаты мы должны получить. Это влияет на культуру поведения каждого из нас».
Как показывает практика, применение только законодательно установленных инструментов в борьбе с коррупцией оказывается недостаточным. Все более актуальным становится формирование в обществе антикоррупционного правосознания.
По результатам опроса в 2016 году большинство респондентов (54,84%) отметили снижение уровня коррупции в Югре (12,0% в 2015 году). Югра также получила положительную оценку населения о работе всех уровней власти по противодействию коррупции.
В то же время граждане оценили меры, предпринимаемые властями автономного округа, ставшие в 2016 году наиболее эффективными в борьбе с коррупцией – это предоставление электронных услуг (77,42%), публикация сведений о доходах служащих и членах их семей (64,52%), проведение публичных слушаний, открытых обсуждений законопроектов и формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции (по 51,61%), проведение государственных закупок на условиях конкурса (48,39%), размещение в сети Интернет решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также принятие НПА, программ, планов противодействия коррупции (по 41,94%).
Еще одним шагом на пути к формированию антикоррупционного сознания является взаимодействие с некоммерческими и общественными организациями. С каждым годом растет количество активно взаимодействующих с органами власти автономного округа в сфере противодействия коррупции общественных объединений и организаций. В школах Югры проводятся интегрированные уроки по антикоррупционной тематике. С 2013 года проводится олимпиада для обучающихся 10-11 классов по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении, государственной (муниципальной) службе, в том числе по антикоррупционной тематике и в целях повышения правовой культуры обучающихся. Число участников с каждым годом растет: так, в 2015 году в олимпиаде приняли участие порядка 300 человек, в этом году их уже более 1000.
В декабре 2016 года в Югре был подписан общественный антикоррупционный договор, проект которого прошел широкое общественное обсуждение.
В ближайшей перспективе в автономном округе будет организована система обучения представителей институтов гражданского общества с целью разъяснения полномочий в вопросах предупреждения коррупции и отработки практических навыков проведения экспертиз, мониторинга и т.д. Директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Ирина Астапенко сообщила, что 1 декабря в ЮГУ начинаются лекции по коррупционной безопасности в формате видеоконференцсвязи.
Член Союза журналистов России, победитель окружного конкурса журналистских работ «Стоп, коррупция!» в 2016, 2017 годах Людмила Федюхина из Нижневартовска поделилась своим опытом журналистской работы по этой теме. Она признала, что тема очень трудоемкая, что является одной из причин того, что не многие коллеги берутся за нее. Другим фактором низкой ее популярности в югорских СМИ журналистка назвала относительное благополучие нашего региона в этой сфере, отсутствие остроты темы.