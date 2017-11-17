В Югре садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям граждан окажут поддержку

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В правительстве округа под председательством первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова состоялось межведомственное совещание по вопросам поддержки садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан на территории региона.
Инициатором мероприятия выступила Уполномоченный по правам человека в автономном округе Наталья Стребкова. Участие в нем приняли представители органов власти всех уровней, а также члены и руководители некоммерческих объединений граждан муниципальных образований Югры.
Как отметила Наталья Стребкова, встреча обусловлена необходимостью выработки на межведомственном уровне единых подходов и методологии по вопросам поддержки некоммерческих объединений граждан, куда входят садоводы, огородники и дачники.
«Действующее на сегодняшний день законодательство предусматривает право органов местного самоуправления оказывать данные меры поддержки, однако прямой обязанности на такую поддержку законодательством не предусмотрено. Зато много предусмотрено обязанностей самих некоммерческих объединений, но в силу недостаточно высокого уровня правовой грамотности, правовой культуры руководителей и председателей некоммерческих объединений, мы чаще сталкиваемся с тем, что нарушаются права добросовестных дачников. В этой связи важно на сегодняшний день выработать единую методологию поддержки, помощи и правового просвещения некоммерческих объединений, чтобы они, в рамках имеющихся на то полномочий, могли смело использовать правовой ресурс, реализовать его по мерам воздействия к недобросовестным дачникам, тем, кто использует выделенные земли не по целевому назначению», - сказала Уполномоченный по правам человека в Югре.
В рамках совещания участники обсудили реализацию прав югорчан на ведение дачного хозяйства, административно-правовую, правоохранительную и надзорную деятельности в отношении садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, а также взаимодействие органов местного самоуправления с дачными некоммерческими объединениями граждан.
Добавим, сегодня в Югре расположено порядка 110 тысяч дачных, садовых и огороднических участков, порядка 30% населения региона занято в этих хозяйствах. По словам Натальи Стребковой, это достаточно большой показатель для северного региона, что еще раз говорит о том, что это направление работы имеет право на государственную поддержку.