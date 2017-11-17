Борис Хохряков: «Работа с обращениями граждан в системе общественных приёмных показала свою эффективность»

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Спикер окружного парламента Борис Хохряков подчеркнул важность работы сети общественных приёмных в Югре.
Руководители и сотрудники приёмных Партии «Единая Россия» из 22 муниципальных образований съехались в Ханты-Мансийск, чтобы обсудить актуальные вопросы работы с обращениями граждан.
«На шестнадцатом Съезде «Единой России», который состоялся в начале текущего года в Москве, Дмитрий Медведев назвал общественные приёмные партийной системой защиты граждан. Это правильно, потому что работа с обращениями в приёмных Партии ведётся уже более девяти лет, она показала свою эффективность. Работу нашей региональной приёмной всегда ставили в пример на всех уровнях в Уральском федеральном округе, мы – в первой десятке лучших приёмных в стране». Следует отметить, что работа с людьми требует особой профессиональной компетенции, но нужно обладать ещё и способностью слушать и слышать людей. Я сам регулярно веду приёмы и понимаю, насколько порой сложно и трудно решать проблемы людей, быть терпеливым человеком и уметь подключать все ресурсы для решения проблем людей. Несомненно, у каждого муниципалитета есть свои наработки, есть чем делиться, обмениваться и превращать наработки в региональный стандарт», – сказал Председатель окружной Думы, лидер югорских единороссов Борис Хохряков.
За эффективную работу с обращениями граждан и личный вклад в повышение роли и авторитета Партии «Единая Россия» он вручил благодарственные письма руководителям местных общественных приёмных.
В приёмные люди идут зачастую как к последней инстанции в надежде на то, что будут услышаны и поняты. Задача членов Команды Югры – помогать им решать насущные проблемы. За 10 месяцев 2017 года к ним обратилось более 4 тысяч человек, треть вопросов решена положительно, многие люди, получив грамотную консультацию, смогли справиться с трудной жизненной ситуацией.
Перечень проблем, с которыми чаще других приходят граждане в общественные приёмные, остаётся неизменным – жилищные вопросы, оказание коммунальных услуг, капитальный ремонт многоквартирных домов, проблемы медицинского обслуживания, меры государственной поддержки, перерасчёт пенсий и другие.
Для разъяснений новаций в законодательстве по этим вопросам, а также исполнения региональных и федеральных программ, направленных на улучшение благосостояния югорчан, на встрече присутствовали представители департаментов строительства и социального развития, Управления пенсионного фонда Российской Федерации по Югре.
Во время проведения расширенного заседания комиссии Регионального политического совета Ханты-Мансийского Регионального отделения Партии по работе с обращениями граждан руководители местных приёмных Нижневартовска и Нягани поделились опытом и новыми формами работы с обращениями граждан.
Ещё одно новшество ждёт приёмные. Теперь все обращения, адресованные депутатам регионального парламента и Госдумы, поступившие в ходе приёмов в местных приёмных, будут заноситься в единую информационную систему ЕАС. Это позволит автоматически вести учёт всех обращений и отслеживать исполнение.
Подводя итоги семинара руководитель Региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» в Югре Андрей Моргун сказал: «Такие семинары стали традиционными. Они необходимы, поскольку мы работаем с обращениями населения как в крупных городах, так и в отдалённых посёлках региона, знать изменения в федеральном и региональном законодательстве – наша прямая обязанность.
Совместная работа с Правительством автономного округа, исполнительными органами власти на местах позволяет нам своевременно реагировать на чаяния людей, решать их насущные проблемы, но есть вопросы, которые нужно совершенствовать, к примеру, применять новые формы, чаще проводить видеоконференции, горячие линии, тематические и выездные приёмы. Впереди у нас неделя приёмов граждан, приуроченная ко дню основания Партии с 28 ноября по 3 декабря, у нас будет возможность применить все эти формы работы на практике во всех городах и посёлках Югры».
Пресс-служба Региональной общественной приемной
Партии «Единая Россия» в Югре