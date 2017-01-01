Более 9 тысяч выпускников школ Югры напишут итоговое сочинение

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Более 9 тысяч выпускников школ Югры напишут итоговое сочинение

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 6 декабря 2017 года 9 тысяч 267 учащихся 11 классов школ региона будут писать итоговое сочинение или изложение. На написание сочинения заявления подали 9 тысяч 187 выпускников будущего года, изложение будут писать 80 учащихся.

Как сообщили в департаменте образования и молодежной политики округа, продолжительность экзамена составит 3 часа 55 минут, темы сочинений объявят за 15 минут до начала экзамена. Старшеклассники готовились к испытанию по направлениям: «Цели и средства», «Верность и измена», «Смелость и трусость», «Равнодушие и отзывчивость», «Человек и общество».

Результатом итогового сочинения (изложения) будет «зачет» или «незачет», однако к сдаче единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена допустят только выпускников, получивших «зачет».

Если выпускник получил за сочинение «незачет», то ему предоставляется возможность написать еще раз 7 февраля и 16 мая 2018 года.

Итоговое сочинение - средство проверки умения мыслить, доказывать свою позицию и проводить анализ на конкретную тему. Но с опорой на самостоятельно выбранные литературные произведения.

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