В январе повысят страховые пенсии

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В январе повысят страховые пенсии

Страховые пенсии с 1 января будут увеличены на 3,7%. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости жителей Югры вырастет до 20 175 рублей.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции в 2017 году – 3,2%. Пенсионный фонд России направит на выплату ЕДВ 450,6 миллиардов рублей.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, и социальные в том числе, с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 13 567 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 18 866 рублей.

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