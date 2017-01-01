Отсутствие морозов препятствует своевременному открытию ледовых переправ в Югре

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
В правительстве Югры состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения, которое по поручению главы региона провел заместитель губернатора Дмитрий Шаповал. Оно прошло в формате видеоконференцсвязи с участием муниципалитетов.
Дмитрий Шаповал обратил внимание, что «зарегистрирован рост всех показателей аварийности на пассажирском транспорте в Белоярском, Октябрьском районах, Сургуте, Когалыме, Радужном, Югорске. Сложившаяся обстановка вызывает обеспокоенность». Он поручил исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований совместно с территориальными подразделениями государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Югре до 1 февраля 2018 года разработать и утвердить план мероприятий по снижению аварийности на пассажирском транспорте.
На особом контроле – вопрос обеспечения безопасности при перевозке организованных групп детей. О работе ведомств в этом направлении рассказали начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Югры Максим Галушков, директор департамента физической культуры и спорта Игорь Губкин, заместитель директора – начальник управления молодежной политики, дополнительного образования детей департамента образования и молодежной политики Геннадий Забайкин, исполняющий обязанности директора департамента социального развития автономного округа Елена Немчинова.
Как сообщил Максим Галушков, на территории округа перевозку пассажиров осуществляют 50 юридических лиц и 37 индивидуальных предпринимателей. По итогам 11 месяцев 2017 года в 45 дорожно-транспортных происшествиях, произошедших по вине водителей автобусов, 3 человека погибло и 83 получили ранения.
За 11 месяцев текущего года в подразделения Госавтоинспекции округа поступило 4497 уведомлений о перевозке организованных групп детей и 117 заявок на сопровождение автобусов патрульными автомобилями ДПС. При рассмотрении заявок вынесено 43 отказа (32 – менее 3-х автобусов, 9 – несоответствие документов, 2 – несоответствие транспортных средств).
Патрульными автомобилями ДПС также обеспечено 365 сопровождений, в том числе 6 одиночных транспортных средств в связи с неудовлетворительными погодными условиями.
«Безусловно, за последнее время многое сделано в части регламентации и многоуровневого контроля за перевозкой организованных групп детей», - отметил начальник ГИБДД. Вместе с тем возбуждено 56 административных дел за нарушения правил перевозки организованных групп детей, в том числе 23 – в отношении водителей автобусов, 13 – в отношении должностных и 20 юридических лиц.
По информации Игоря Губкина, размещена информация о проведении аукциона на централизованную закупку услуг по перевозке организованных групп детей на 2018 – 2020 годы на общую сумму 5,6 млн рублей. Результаты аукциона будут опубликованы 20 декабря 2017 года. В централизованных закупках услуг планируют принять участие 6 муниципалитетов – Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Сургутский и Нефтеюганский районы. В Радужном, Когалыме и Кондинском районе для перевозки организованных групп детей будут осуществлять фрахт автотранспорта. В Белоярском районе перевозить детей намерены на рейсовом автотранспорте. В остальных 12 муниципальных образованиях для перевозки детей будут использовать автотранспорт учреждений спорта.
Геннадий Забайкин проинформировал, что на территории округа в 18 муниципальных образованиях осуществляется перевозка 6058 детей школьными автобусами по регулярным маршрутам к месту учебы и обратно. Ежедневно в подвозе задействовано 81 автотранспортное средство.
Транспортные средства соответствуют по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, имеют необходимые допуски, оснащены тахографами и спутниковой навигацией ГЛОНАСС, оборудованы ремнями безопасности, укомплектованы медицинскими аптечками, опознавательными знаками «Перевозка детей».
В 2017 году в состав межведомственных комиссий по приемке образовательных организаций к новому учебному году были включены сотрудники ГИБДД, акт проверки готовности дополнен разделом «Транспортное обеспечение организации».
О строительстве и подготовке к эксплуатации зимних автомобильных дорог и ледовых переправ рассказал директор регионального управления автомобильных дорог Константин Гребешок. По его информации, на территории округа в предстоящий зимний период планируется ввод в эксплуатацию 89 ледовых переправ, 2458,9 км зимних дорог. По состоянию на 11 декабря выполнено 52% работ. В прошлом году в это время действовало уже 12 ледовых переправ, в настоящее время отсутствие морозов препятствует их своевременному открытию.
Тему продолжил начальник главного управления МЧС России по Югре Александр Тиртока. По его словам, регистрируются случаи несанкционированного выезда на лед по стихийным ледовым переправам, что может привести к трагическим последствиям.
Дмитрий Шаповал предложил подключить студию Октябрьского района с тем, чтобы узнать о мерах реагирования муниципальной власти. Как сообщила глава муниципального образования Анна Куташова, администрация района сделала акцент на работе в социальных сетях. «Наши специалисты ищут объявления типа «Перевезу на другой берег», - сказала она. Заместитель губернатора одобрил такую инициативу.
По этому вопросу органам власти муниципальных образований поручено организовать проведение комплекса мероприятий по предотвращению несанкционированного проезда автотранспорта, по информированию населения об опасности въезда на незавершенные строительством переправы.
В заключение члены комиссии утвердили план работы по обеспечению безопасности дорожного движения на 2018 год. «В новом году необходимо сконцентрироваться на решении вопросов, связанных с обустройством пешеходных переходов в муниципалитетах, добиться снижения показателей смертности населения от дорожно-транспортных происшествий. Помимо этого, в 2018 году необходимо усилить меры профилактического характера с целью формирования законопослушного поведения участников дорожного движения», - отметил Дмитрий Шаповал.