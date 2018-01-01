Александр Сальников: «Борьба с коррупцией является одной из приоритетных государственных задач»

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Под председательством вице-спикера окружного парламента Александра Сальникова состоялся круглый стол на тему «Гражданское общество и власть: вместе против коррупции».
Беседа проходила в формате видеоконференции. В мероприятии приняли участие представители исполнительных органов власти, Общественной палаты Югры и общественных советов муниципальных образований.
В приветственном слове заместитель Председателя Думы автономного округа Александр Сальников подчеркнул, что задача гражданского общества – не просто создавать организации для активного противодействия коррупции, но и заниматься просвещением, образовательной деятельностью, для того, чтобы у всего населения была сформирована чёткая антикоррупционная позиция. «Именно институты гражданского общества могут и должны выступить той движущей силой, которая способна обеспечить адекватное восприятие и реализацию законных общественных интересов при принятии решений органами власти всех уровней», – добавил он.
Далее вице-спикер, член Команды Югры рассказал об актуальных вопросах сотрудничества органов власти и общественных организаций в реализации государственной антикоррупционной политики.
Александр Иванович отметил, что проведение антикоррупционной экспертизы законов и законопроектов – важный инструмент в борьбе с коррупцией. Однако для большей действенности этого инструмента целесообразно предусмотреть более активное привлечение институтов гражданского общества к проведению антикоррупционной экспертизы наиболее важных законопроектов.
«Наша задача – не только поддержать организованный гражданский контроль, но и предоставить югорчанам реальную возможность участвовать в антикоррупционных мероприятиях, закрепив это законодательно. Одним из решающих факторов для развития и использования инструментария общественного контроля в сфере противодействия коррупции стало принятие Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», на уровне региона в Югре также принят аналогичный закон», – сказал парламентарий.
Народный избранник отметил особую значимость в антикоррупционной работе некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, а также Торгово-промышленной палаты России.
По словам Александра Сальникова, НКО могут взять на себя ответственность за привлечение внимания общественности, вывод проблемы коррупции в публичное пространство, обсуждение и выработку вариантов решения конкретных проблем. Что касается торгово-промышленных палат, большинство территориальных ТПП, в том числе и Югры, организовали работу по внедрению Антикоррупционной хартии российского бизнеса в предпринимательскую деятельность, и это – значимый фактор в системе общего противодействия коррупции.
«Задача органов государственной (муниципальной) власти обеспечить максимальное участие бизнес-сообщества в составе комиссий и общественных советах по противодействию коррупции, систематически информировать предпринимателей о формах и механизмах их участия в противодействии коррупции, обмениваться информацией, а также посредством мониторинга отслеживать уровень вовлечённости бизнеса в деятельность антикоррупционных органов», – резюмировал он.
Далее слово взяла председатель региональной Общественной палаты Ирина Максимова. Она рассказала о системе кадровой подготовки как одного из механизмов профилактики коррупционных проявлений. Ирина Ивановна акцентировала особое внимание на необходимости начинать проведение профессиональной подготовки специалистов со старшеклассников, закладывать в них ещё со школьной скамьи верные ориентиры и активную гражданскую позицию.
Член Общественной палаты РФ Жанна Самойлова отметила роль СМИ в формировании антикоррупционного сознания граждан. «За последний год подготовлено множество публикаций о работе органов госвласти в сфере противодействия коррупции. Многие из них вызвали большой общественный резонанс. Однако меньшая часть материалов транслировалась на телевидении – самом популярном источнике получения информации среди населения. На мой взгляд, простое повышение осведомлённости о различных формах и аспектах коррупции будет способствовать формированию правосознания» – добавила она.
Директор Департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Ирина Астапенко озвучила доклад о формах взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества. В частности, она рассказала о работе со школьниками и студентами: «Действительно важно проводить мероприятия по формированию антикоррупционного сознания у детей. Ежегодно в автономном округе проводится олимпиада среди старшеклассников по государственному (муниципальному) управлению. Большой блок вопросов посвящён работе по противодействию коррупции. Ребята в режиме онлайн заполняют анкеты и пишут мотивационные эссе. Лучшие работы мы отмечаем. У нас даже появились лидеры, из года в год показывающие отличные результаты, мы их взяли на заметку и планируем включать в различные мероприятия и кадровые резервы».
В завершение круглого стола участники обменялись мнениями и выработали рекомендации, которые будут направлены в муниципальные образования Югры для внедрения в работу.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа