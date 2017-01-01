Онлайн-конференция Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой с представителями интернет-сообщества Югры

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Департамент общественных и внешних связей Югры совместно с Департаментом информационных технологий Югры организует онлайн-конференцию Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой с представителями интернет-сообщества Югрыс 11.30 до 13.00 часов 25 декабря 2017 года.
Онлайн-конференция Губернатора подразумевает обсуждение инициатив и предложений молодёжной аудитории в рамках предстоящего Года добровольчества и Года гражданского согласия, объявленных в Российской Федерации и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Трансляция конференции планируется на Едином официальном сайте государственных органов власти (www.admhmao.ru), сайтах муниципальных образований автономного округа, популярных региональных и городских сообществах в социальных сетях, на сайтах и в группах социальных сетей региональных СМИ, на сайтах и в группах социальных сетей высших учебных заведений Югры.