Наряжать новогоднюю ёлку нужно правильно

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Департамент гражданской защиты населения сообщает:
В канун Нового года у жителей Югры прибавляется забот. Нужно прикупить новогодние сувениры, елку, украсить свой дом, чтобы с размахом отпраздновать самый долгожданный праздник в году. Всем хочется, чтобы эти дни оставили о себе лишь хорошие воспоминания, поэтому главное - не забыть о правилах безопасности по установке новогодней елки в доме.
По словам специалистов, устанавливать елку нужно на устойчивом и прочном основании в таком месте, чтобы она не мешала передвижению по квартире, играм детей, не касалась легковоспламеняющихся предметов. Не рекомендуется ставить ее у выхода из квартиры, иначе в случае воспламенения она превратится в непреодолимую преграду.
Для украшения елки не нужно использовать игрушки, изготовленные из ваты и бумаги, а также целлулоидные. Перед тем, как повесить электрическую гирлянду, ее нужно проверить - не повреждена ли изоляция проводов, все ли лампочки целы и загораются. Кроме того, провода не должны мешать передвижению по квартире.
Нельзя укреплять клочки ваты в переносных розетках, лампочках гирлянд, маскировать ею провода. Не надо использовать электрогирлянды кустарного производства, потому что, как правило, провода и лампочки в них не соответствуют напряжению и силе тока, к тому же слишком мощная гирлянда может стать большой нагрузкой для электросети. Следите за тем, чтоб в розетку не было включено много мощных электропотребителей, в том числе гирлянд.
Не экономьте деньги при покупке электрогирлянд, самые дешевые из них часто не соответствуют нормам и стандартам для таких изделий.
Уходя из дома, обязательно выключайте гирлянду, и не разрешайте детям включать и выключать ее.
Выполняя эти требования, вы обезопасите себя и своих близких, а также сохраните ваше имущество.
В случае пожара немедленно сообщите о случившемся по телефону 101.