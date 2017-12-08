СОНКО приглашают к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидий

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СОНКО приглашают к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидий

Департамент общественных и внешних связей Югры объявляет конкурсный отбор на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям региона в 2018 году.

Для участия в конкурсном отборе принимаются проекты, направленные на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства; повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения; повышение уровня правосознания граждан, оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям, деятельность по защите прав и свобод человека; социальную адаптацию инвалидов и их семей и другое.

Заявки принимаются с 9 января по 7 февраля 2018 года. В течение срока приема заявок департамент организует консультирование по вопросам их подготовки, в том числе предварительную проверку заявок и документов в электронном виде на специализированном разделе портала гражданского общества Югры «Югражданин.рф».

Подробности участия в конкурсе можно узнать на официальном сайте департамента.

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры