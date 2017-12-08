Алексей Забозлаев возглавил Экспертный совет Фонда развития Югры

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Первое заседание коллегиального органа состоялось накануне. Как пояснил генеральный директор Фонда развития Сергей Внуков, основная задача Экспертного совета – принятие решений по вопросам предоставления организацией финансовой поддержки субъектам, реализующим на территории Югры проекты в сфере промышленности.
Ранее было утверждено положение о деятельности Экспертного совета, определен его персональный состав. В него входят заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, представители руководства департамента промышленности Югры, окружной Думы, Торгово-Промышленной палаты, Югорского государственного университета, кредитно-финансовых учреждений и предприятий автономного округа.
Путем открытого голосования председателем Экспертного совета единогласно был избран заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев.
В ходе заседания члены Совета обсудили реестр потенциальных заявок, претендующих на получение финансовой поддержки. Было отмечено, что Фондом проводится экспертная оценка и подготовка документов по 4 промышленным проектам в объеме более 1 млрд рублей. Еще по 4 проектам планируется подача заявок в Фонд на предоставление займов на сумму 790 млн рублей. Алексей Забозлаев подчеркнул, что при проведении экспертизы проектов, помимо их инвестиционной привлекательности необходимо также оценивать бюджетную эффективность от реализации.
Экспертиза проектов осуществляется в 3 этапа: экспресс-оценка, входная экспертиза и комплексная экспертиза (научно-техническая, производственно-технологическая, финансово-экономическая и правовая) и занимает 3-4 месяца. Экспертизы проводятся в соответствии с требованиями федерального Фонда развития промышленности. По итогам проведения всех экспертиз проект выносится на рассмотрение Экспертного совета в целях принятия решения о предоставлении финансовой поддержки проекту, либо об отказе в ее предоставлении. Рассмотрение первой заявки Экспертным советом запланировано на февраль 2018 года.
Напомним, Фонд осуществляет финансирование субъектов промышленности на срок до 5 лет под 5% годовых в сумме от 20 до 500 млн рублей, при этом бюджет проекта должен составлять не менее 40 млн рублей, а целевой объем выручки от основной деятельности заемщика – не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства. Кроме того, необходимо обязательство по софинансированию проекта со стороны заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в объеме не менее 50% общего бюджета проекта. Заемное финансирование осуществляется в рамках проектов, реализуемых в отраслях промышленности, соответствующих разделу «С» «Обрабатывающее производство» ОКВЭД.
Софинансирование проектов совместно с Фондом развития промышленности РФ осуществляется на аналогичных условиях, при этом сумма займа составляет от 20 до 100 млн рублей в пропорции: 70% – федеральный Фонд, 30% – региональный.