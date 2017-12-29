Уважаемые жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!

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Для формирования плана работы Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год просим Вас внести предложения для включения социально значимых вопросов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилой фонд), требующих обсуждения и принятия согласованных решений.
Ознакомиться с проектом плана Совета можно в разделе "Общественное обсуждение документов"
Предложения необходимо представить в срок до 15 января 2018 года на официальный электронный адрес Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: ShashkovEV@admhmao.ru, контактные телефоны: (3467)32-93-25, 32-93-26.
При обращении в Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры просим указывать Фамилию, Имя, Отчество, Ваш возраст, социальный статус, контактный телефон.