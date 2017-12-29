Уважаемые жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!

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Уважаемые жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры!

Для формирования плана работы Совета по делам инвалидов при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год просим Вас внести предложения для включения социально значимых вопросов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилой фонд), требующих обсуждения и принятия согласованных решений.

Ознакомиться с проектом плана Совета можно в разделе "Общественное обсуждение документов"

Предложения необходимо представить в срок до 15 января 2018 года на официальный электронный адрес Департамента социального  развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: ShashkovEV@admhmao.ru, контактные телефоны: (3467)32-93-25, 32-93-26.

При обращении в Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры просим указывать Фамилию, Имя, Отчество, Ваш возраст, социальный статус, контактный телефон.

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Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры