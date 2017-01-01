В Югре повышается открытость органов государственной и муниципальной власти

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На заседании правительства автономного округа внесены изменения в план мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере на 2016–2020 годы.
«Документ подготовлен в целях совершенствования мер господдержки этих организаций, налаживания эффективного межведомственного взаимодействия при реализации социальных проектов», - отметила глава региона Наталья Комарова.
В основу документа легли предложения, поступившие от Общественной палаты Югры, рекомендации II Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», вебинара с муниципальными образованиями автономного округа от 1 декабря 2017 года. В «дорожную карту» включены мероприятия, направленные на распространение форм поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан. Сформулированы меры по активизации деятельности муниципальных образований автономного округа по поддержке деятельности НКО, повышению информированности, качества оказываемых ими услуг.
Как напомнил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Павел Сидоров, о необходимости более эффективного и качественного оказания услуг негосударственными организациями заявил в своем послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин. Тогда же он поставил задачу - до 10% всех бюджетных средств, которые сегодня направляются на оказание социальных услуг населению региональными и муниципальными органами власти, передавать на исполнение негосударственным организациям. По его словам, это приведет к повышению качества оказания социальных услуг населению и к развитию самих социально ориентированных организаций.
В свою очередь, губернатор Югры поручила передавать негосударственным организациям для оказания социальных услуг до 15% средств окружного бюджета. В связи с этим в округе была разработана и утверждена «дорожная карта», в соответствии с которой в регионе формируется система повышения доступа негосударственных некоммерческих организаций к услугам социальной сферы, которые оказываются органами власти.
Изменения, внесенные в ходе сегодняшнего заседания правительства региона, направлены на повышение прозрачности, открытости органов власти для некоммерческих организаций.
«Например, будут организованы Дни открытых дверей для некоммерческих организаций, где они смогут ознакомиться с деятельностью органов власти и решить вопросы, которые у них накопились. Совместно с органами исполнительной власти и Общественной палатой Югры будет создана рабочая группа для решения вопросов, которые возникают у муниципальных образований при реализации этой «дорожной карты». Также в муниципалитетах организуют краудсорсинговые площадки, на которых будут перераспределяться ресурсы для некоммерческих организаций», - пояснил Павел Сидоров.
Добавим, что «дорожная карта» по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере на 2016–2020 годы успешно реализуется уже на протяжении года. В настоящее время негосударственным организациям передано 37 государственных услуг. По словам Павла Сидорова, до конца 2018 года планируется довести их количество до 48 - это услуги социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта.