В округе на средства президентского гранта будет реализован проект «Будущее села Югры»

- Русский
В 2017 году региональная общественная организация Югры «Общество русской культуры», действующая на территории округа уже в течение 26 лет, выиграла грант Президента России на реализацию проекта «Будущее села Югры».
Проект представляет собой ряд мероприятий, направленных на популяризацию жизни в селе, сохранение традиционной культуры и ремесел народов, проживающих в Югре, возрождение русских православных традиций и национального самосознания, укрепление связей между поколениями.
Площадкой для реализации проекта было выбрано сельское поселение Тундрино Сургутского района. Мероприятия ориентированы на детей и подростков, взрослое трудоспособное население, пенсионеров, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
По словам руководителя общественной организации Екатерины Лоншаковой, проект «Будущее села Югры» является подготовительным этапом для организации работы Центра традиционной русской культуры, призванного стать базой труда, отдыха и обучения школьников - учащихся музыкальных и художественных школ Сургутского района. Кроме того, в центре будут проводиться курсы повышения квалификации и полевая практика для специалистов различных направлений. Он станет и местом проведения досуга жителей села.
На первом этапе будет организован конкурс дизайн-проектов. Также будут проводиться мастер-классы по ткачеству, гончарному делу, деревообработке; святочные колядования, вечерки, курсы повышения квалификации. После реализации гранта уже в рамках работы «Центра традиционной русской культуры» такая деятельность будет продолжена.