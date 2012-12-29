Окружной Дом народного творчества вошёл в число победителей Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший дом (центр) народного творчества Российской Федерации 2017 года»

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Подведены итоги Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший дом (центр) народного творчества Российской Федерации 2017 года», проводимого Государственным Российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова. Смотр-конкурс проводился с целью усиления роли методической службы в сохранении и развитии лучших традиций художественного творчества народов России, повышения авторитета домов (центров) народного творчества как активных проводников государственной культурной политики – головных методических организаций в сфере культурно-досуговой и любительской творческой деятельности в регионах, активизации исследовательской, аналитической, организационно-творческой и учебно-методической работы в деле поддержки и пропаганды народного художественного творчества, сохранения нематериального культурного наследия народов России. Согласно Положению о смотре-конкурсе были определены три номинации: «Сохранение и развитие жанров любительского художественного творчества, нематериального культурного наследия», «Учебно-методическая и информационная деятельность», «Инновационные проекты в культурно-досуговой сфере». Конкурс проводился в два этапа. Организатором I (регионального) этапа по Уральскому Федеральному округу выступила Ассоциация домов (центров) народного творчества УрФО. Окружным Домом народного творчествабыл представлен проект «Процессный подход в управлении деятельностью учреждения культурно-досугового типа на примере Автономного учреждения «Окружной Дом анродного творчества» По итогам I этапа Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» вошло в число победителей, став Лауреатом I степени в номинации «Инновационные проекты в культурно-досуговой сфере». Результатом участия Окружного Дома народного творчества в финальном этапе Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший дом (центр) народного творчества Российской Федерации 2017 года» стало II место в этой же номинации. Успешное участие во Всероссийском смотре-конкурсе – признание заслуг учреждения в поиске новых форм и внедрению передовых технологий в культурно-досуговой деятельности, яркое завершение года, в котором Окружной Дом народного творчества отметил свой 60-летний юбилей.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»