В Югре принята концепция развития и поддержки чтения

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
На заседании правительства автономного округа, которое прошло под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой, была принята концепция развития и поддержки чтения в регионе на 2018-2025 годы, а также план мероприятий по ее реализации. По словам Натальи Комаровой, нормативно-регулирующая деятельность направлена на создание благоприятных условий для развития чтения. «Развитие электронных технологий, цифровизация, при всех их преимуществах, имеет обратную сторону медали. В этой связи приведу цифру по результатам мониторинга «Чтение в России» - 64% взрослых россиян за последние 10-15 лет стали читать меньше, 16% - не читают вообще. Важно, чтобы чтение, все-таки, стало повседневным занятием для югорчан», - подчеркнула глава региона. Отмечается, что реализация мероприятий концепции синхронизирована с задачами ряда региональных госпрограмм в сфере культуры, образования, развития гражданского общества, социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера. Проект позволит решить комплекс социальных задач. Среди них: сокращение молодежных асоциальных проявлений, укрепление социальной стабильности общества, повышение удовлетворенности качеством жизни людей. По словам исполняющей обязанности директора культуры Югры Ирины Кибкало, межведомственность, как ведущий принцип концепции, проявляется в основных ее направлениях и широком спектре механизмов ее реализации. Среди них – предоставление грантов и субсидий, присуждение премий, проведение социологических исследований, конкурсов, составление рейтинга муниципальных образований «Самый читающий муниципалитет» и другое. «Документ прошел широкое обсуждение с профессиональным сообществом и общественностью. Так, он обсуждался на заседании Общественного совета и Семейного совета Югры, был представлен экспертам Южно-Уральского отделения русской Ассоциации чтения и Центра чтения российской национальной библиотеки. Кроме того, обсуждался на секции по чтению российской библиотечной ассоциации. Все предложения учтены», - акцентировала внимание Ирина Кибкало. Мнение общественности по данному вопросу высказал член Общественного совета при Депкультуры Югры, заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Конев. По его словам, документ получил положительную оценку. «Факт внимания правительства к этому вроде бы незаметному и внешне не броскому ресурсу развития человеческой личности, человеческого потенциала, а в перспективе, конкурентоспособности, вызывает огромное уважение. Чтение всегда было государственной и общественной ценностью, духовной ценностью российского народа. Самое главное, на мой взгляд, – это популяризация важности чтения. Еще Пушкин говорил, что мы ленивы и не любопытны, а любопытство как раз рождает чтение», - заметил Александр Конев.