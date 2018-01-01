Обряд приношения Луне «Тылащ пори» состоится 21 февраля 2018 года в 18.00

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Обряд приношения Луне «Тылащ пори» состоится 21 февраля 2018 года в 18.00

Тынанг ёх! Ятил муй махум! Дорогие друзья!

Минули дни сильных морозов, медленно близится к своему завершению зима - время, когда жизнь вокруг нас замирает. День постепенно начинает наращивать свое влияние, отбирая у ночи драгоценные минуты света. Небесные светила своим теплом и светом вновь взращивают в сердцах людей надежду на скорое пробуждение ото сна озябшей от долгих холодов природы. Луна, как вестник зарождения и возрождения всего живого и нового, кажется все ярче и ярче бьет в окна домов своим серебряным светом, осыпая драгоценным металлом и верхушки деревьев. 

            Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» рад снова пригласить вас стать частью большого и важного события, окунуться в мир древней, но все так же живой и развивающейся культуры коренных малочисленных народов Севера – ханты и манси.  21 февраля 2018 года на территории открытой экспозиции пройдет традиционный обряд «Тылащ пори» - Приношение Луне.

В программе мероприятия вас ждут:

17:00 Игровые, спортивные и познавательные программы

18:00 Театрализованный пролог и проведение обряда

Будем рады видеть вас на территории открытой экспозиции

музея «Торум Маа» 21 февраля 2018 года

по адресу: Собянина, 1

Справки по телефонам: 315-722, 322-058.

И помните: не стоит ждать, когда что-то само придет к вам в руки – становитесь активными участниками действия

Угощение Луне приветствуется

Музей "Торум Маа"

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Директор - Решетникова Р. Г.
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Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
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