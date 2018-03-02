В Югре объявлен конкурс для СМИ на соискание гранта в сфере туризма

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Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
Департамент промышленности Югры объявляет прием документов на конкурс грантов в форме субсидий из бюджета автономного округа на развитие внутреннего, въездного, в том числе этнографического туризма. Общая сумма грантовой поддержки по данному направлению составляет 1,8 млн рублей.
Соискателями в данном направлении могут выступать юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в автономном округе, деятельность которых связана с деятельностью в области телевизионного и радиовещания, информационных агентств.
Прием заявок будет осуществляться до 02.03.2018 г.
Подробная информация о проведении конкурса размещена на тематическом сайте «Туризм в Югре» www.tourism.admhmao.ru в разделе «Государственная поддержка туризма/Конкурс на предоставление грантов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере внутреннего, въездного, в том числе этнографического туризма в 2018 году.