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Музей геологии, нефти и газа участвует в общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения.
Главная идея акции - вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги, показать, что бумажная книга остаётся актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век информационных технологий.
В рамках акции Музей геологии, нефти и газа организует сбор книг для детей Реабилитационного центра «Лучик». Каждый желающий может принести печатное издание в музей, оставить его на специально отведённом стеллаже, написать «письмо-пожелание» следующему читателю, которое будет приложено к книге. Сбор будет организован с 14 по 18 февраля.
21 февраля собранные в ходе акции книги будут подарены реабилитационному центру «Лучик». Кроме того, посетители центра получат в подарок издания экологического содержания от Музея геологии, нефти и газа и историко-краеведческого музея «Отражение». Сотрудники музея расскажут ребятам об уникальных изданиях, хранящихся в фонде «нефтяного» музея и проведут увлекательное занятие «Экологическая лаборатория».
Приглашаем вас принять участие в недельном празднике любви книги и сделать приятный подарок тем, кому они действительно нужны!
Пресс-служба Музея геологии, нефти и газа