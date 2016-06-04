Губернатор Югры Наталья Комарова работает в Урае

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Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
Рабочий визит глава региона начала с посещения ООО «Урай нефтепромысловое оборудование - Сервис». Предприятие работает с 1980 года, оказывает услуги по ремонту и сервисному обслуживанию нефтепромыслового оборудования на территории города, а также Кондинского, Советского и Ханты-Мансийского районов.
Как рассказал директор предприятия Дмитрий Пономарев, специалисты ООО «Урай НПО-Сервис» осуществляют капитальный ремонт нефтепромыслового и глубинно-насосного оборудования, сервисное обслуживание нефтепромыслового оборудования, доставку глубинно-насосного оборудования, изготовление запасных частей и металлоконструкций.
С 2013 года на предприятии реализуется внутрикорпоративный проект «Бережливое производство». Для повышения конкурентоспособности коллектив в настоящее время стремится к повышению качества, увеличению производительности труда и снижению себестоимости выпускаемой продукции через устранение потерь, а не сокращения затрат.
Так, на начальном этапе был проведен аудит фактического состояния с привлечением независимого эксперта в лице руководства компании «Toyota Engineering Corporation», разработана программа внедрения «бережливого производства» предприятия. В рамках ее реализации проводится обучение сотрудников в области Lean. В качестве фундамента бережливого производства принят такой инструмент, как система 5С: организация рабочих мест и рабочего пространства.
Совместно с работниками учитываются все особенности рабочего процесса – по итогам каждое рабочее место оснащено в соответствии с потребностями специалистов, разработаны и воплощены оптимальные схемы расположения технологического оборудования с учетом безопасности и удобства осуществления рабочего процесса.
В процессе организации рабочего пространства участвуют выездные бригады сервисного обслуживания.
Проведена работа по приведению в соответствие с системой 5С складских объектов. Сформирована «Кайдзен» команда в каждом подразделении из линейных руководителей и рядовых специалистов предприятия. Их задача в достижении поставленных целей предприятия путем оптимизации производственных процессов и устранения потерь в своем подразделении.
Внедрена практика стандартизации и мониторинга параметров, которые не дают ситуации откатиться со временем к первоначальному состоянию. В итоге предприятие получает стабильно функционирующее решение.
В результате на участке ремонта запорной арматуры за два года получено повышение производительности труда на 47%, при этом повышена рентабельность в 2015 году с 8 до 16%, а в 2016 году - до 20%.
Понимая значимость использования концепции бережливого производства для региона, НПО-Сервис ведет работу по вовлечению в этот процесс как можно большей аудитории - семей сотрудников, заказчиков, партнеров, учебные учреждения и муниципальные структуры города посредством проведения экскурсий и презентаций.
Кроме того, предприятие является ярким примером эффективного взаимодействия с образовательными учреждениями города. На протяжении ряда лет ООО «Урай НПО-Сервис» продуктивно развивает традиции наставничества, сотрудничая со студенческим и педагогическим коллективом урайского политехнического колледжа. На предприятии сформирована база для развития дуального образования, прохождения производственных стажировок студентов.
В ходе экскурсии по предприятию глава региона обсудила с работниками и студентами условия труда и обучения, оставила в книге почётных гостей памятную запись.