Наталья Комарова: Промышленность автономного округа должна быть конкурентоспособной на российских и мировых рынках

- Русский
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Губернатор Югры Наталья Комарова провела в Урае совещание по формированию интерактивной карты промышленности региона, в частности, кластера города и Кондинского района.
Напомним, речь идет об информационном ресурсе, отражающем инвестиционные возможности автономного округа в разрезе муниципальных образований.
Приветствуя участников совещания Наталья Комарова отметила, что на российском инвестиционном форуме «Сочи-2018» обсуждались вопросы развития экономик регионов.
«Промышленность автономного округа должна быть конкурентоспособной на российских и мировых рынках. Это крайне важно - конкуренция внутри страны растет, - подчеркнула губернатор. - Поэтому важно развивать инвестиционный климат в муниципальных образованиях округа, эффективно реализовывать промышленный потенциал территорий».
Так, были названы конкурентные преимущества Кондинского района - природные ресурсы для нефтегазодобывающего, агропромышленного и лесного комплексов, пищевой и рыбной промышленности.
«Мне хотелось бы услышать от вас об освоении совершенно новых ниш», - обратилась к специалистам глава региона.
Работа в этом направлении в районе уже ведется. Перспективным выступает инвестиционный проект «Комплексная модернизация завода МДФ». Напомним, основная проблема предприятия – недостаточный объём производства, из-за которого издержки чрезмерно велики, что приводит к убыткам.
«Это назревшая задача. Нужно внимательно ее изучить и решить за счет изменения системы управления», - прокомментировала губернатор.
Также на совещании был отмечен один из наиболее перспективных проектов в нефтегазовой отрасли - Эргинский кластер, запасы которого составляют 259 миллионов тонн нефти. В ноябре прошлого года запущен в эксплуатацию пусковой комплекс.
Как отметила глава региона, при реализации Эргинского проекта будут применяться передовые технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, что позволит с максимальной эффективностью разрабатывать месторождения кластера (в их числе: Эргинское, Западно-Эргинское, Кондинское, Чапровское и Ново-Ендырское месторождения).
Приоритетным направлением для района является развитие сельскохозяйственного производства и переработки. Так, в 2016 году на территории муниципалитета запущен в эксплуатацию завод по переработке молока в поселке Лиственничный мощностью до 5 тонн в сутки. Реализован инвестиционный проект по строительству первой очереди завода общества «Регион-К» по переработке дикоросов в поселке Междуреченский. Продукция под маркой «Сделано в Кондинском районе» вышла на международный рынок.
«Полагаю, это перспективное направление для района», - отметила губернатор.
При этом предприниматели рассказали, что в продвижении экспортной продукции есть немало трудностей. В первую очередь - это большие издержки по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции.
Наталья Комарова согласилась, что подготовка продукции под стандарты других государств может быть сложной поначалу для нашего бизнеса. В связи с этим она поручила окружному правительству определить, какую часть в этом вопросе стоит оставить за государством, а с чем предприниматель справится сам.
«На иностранных рынках никто никого не ждет, а бюрократия выжимает все соки. С другой стороны, если делаешь все правильно, двери открываются», - отметила губернатор.
В целом, согласно имеющейся информации, по инициативе предприятий района создан перечень из 17 инвестиционных проектов, направленных на развитие животноводства, растениеводства, кормозаготовительного производства, перерабатывающих производств. Общий объем инвестиций составляет 170 млн рублей.
«Это открытая книга, в которую нужно добавлять новые страницы», - подчеркнула глава региона.
Отдельно был оценен потенциал Урая. По оценкам специалистов, промышленность остается доминирующим направлением экономики города. Ее основные сегменты: добыча сырой нефти и природного газа, производство пищевой промышленности, нефтепереработки, металлоизделий, строительных материалов. В целях развития мощностей в данных направлениях в Урае формируются инвестиционные площадки для размещения объектов. Всего сейчас на территории города создано 39 таких площадок.
«Необходимо, чтобы они были востребованы инвесторами, - акцентировала внимание губернатор. - И чтобы соответствовали современным требованиям и новым стандартам размещения промышленных мощностей».
В ходе совещания вновь подтвердилась важность поиска рынков сбыта. Согласно озвученной информации, в городе есть предприятие по производству бетона. Оно относительно легко могло бы нарастить объёмы при наличии дополнительных заказов.
«Здесь нужно больше заниматься маркетингом, - отметила Наталья Комарова. - Именно в этом отношении мы и говорим об агломерации».
Как сообщил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Павел Сидоров, агломерация Урай-Междуреченский уникальна.
«Она находится на этапе формирования. Ее значение усилится после завершения строительства автодороги, которая превратит Междуреченский в логистический центр», - пояснил Павел Сидоров.
Кроме того, в ходе совещания губернатор напомнила его участникам о важности повсеместного внедрения бережливых технологий.
«Ресурсы, которые округ направляет на развитие промышленности в муниципалитеты, необходимо использовать с применением бережливых технологий. Бюджетный рубль должен принести максимум отдачи», - резюмировала Наталья Комарова.