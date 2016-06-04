В Югре напечатаны и переданы в муниципальные ТИКи бюллетени для досрочного голосования

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Типография ИД «Новости Югры» по заказу Избирательной комиссии автономного округа для голосования на выборах Президента России закончила печать первой партии избирательных бюллетеней для муниципальных районов. Их количество составляет 290093 штуки.
«Первую партию бюллетеней мы выдаем муниципальным районам, поскольку им предстоит организация досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях», - отметил председатель Избиркома Югры Денис Корнеев.
Сегодня в Сургуте напечатанные бюллетени были переданы Избирательной комиссии автономного округа для отправки главного документа предстоящих в марте выборов главы государства в муниципальные районы, где и будет традиционно проходить досрочное голосование избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях Югры с 1 по 17 марта текущего года.
Досрочно будут голосовать избиратели в территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует: жители родовых угодий, вахтовики, а также избиратели, занятые рыболовством, охотой и частным оленеводством.
Представители территориальных избирательных комиссий восьми районов – Белоярского, Берёзовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов - в этот же день прибыли в типографию для получения бюллетеней непосредственно после подписания акта об их передаче и повезли ценный груз под охраной сотрудников полиции в свои территории, при этом в три района: Березовский, Кондинский и Белоярский бюллетени «поедут» под охраной сотрудников Управления специальной связи.
Пресс-служба аппарата Избирательной комиссии ХМАО-Югры