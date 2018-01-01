В Ханты-Мансийске пройдёт конкурс оленеводов

- Русский
С 3 по 5 марта в окружной столице состоится IVКонкурс профессионального мастерства среди оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на Кубок Губернатора Югры.
Лучшие оленеводы прибудут в Ханты-Мансийск 2 марта, на следующий день состоится теоретическая часть конкурса, а самая зрелищная часть соревнований пройдет 4 марта на территории Конноспортивного клуба «Мустанг».
В теоретической части конкурса, участникам предстоит пройти тестирование по основам анатомии, физиологии, северных оленей, знаний о методах их содержания и разведения. В воскресение, 4 марта, участники покажут себя в спортивном многоборье, включающем следующие дисциплины: гонки на оленьих упряжках, гонки на лыжах и на охотничьих лыжах («подволоках»), метание тынзяна на хорей.
Победителей определит конкурсная комиссия по итогам оценки трех этапов конкурса: показателей производственной деятельности, теоретических знаний и практических навыков и умений. Победители будут названы в номинациях – «Абсолютный чемпион», «Ветеран оленеводства», «Самый молодой оленевод», «Чемпион многоборья», «За лучшие производственные показатели». Также, в рамках мероприятия состоятся конкурсы «Лучший чум», «Лучшая упряжка» и «Лучшее дегустационное национальное блюдо».
Жителей и гостей города ждет культурно-развлекательная программа с национальным колоритом – выступления творческих коллективов округа, катание на оленьих упряжках, мастер-классы по изготовлению национальной игрушки. На территории конноспортивного клуба будут развернуты чумы, где можно попробовать национальную кухню, приобрести лесные дары, югорские деликатесы, поделки из дерева и бисера.
Приглашаем всех на большой праздник традиционной культуры народов Севера! Мероприятие состоится 4 марта 2018 года, по адресу: ул. Еловая, 34, КСК «Мустанг», г. Ханты-Мансийск. Вход свободный.