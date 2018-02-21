В Югре подвели итоги образовательной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках - 2018»

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21 февраля 2018 года прошла образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках - 2018» приуроченная к празднованию Международного дня родного языка в которой все желающие могли проверить свое знание родного языка.
Для проведения мероприятия было организовано 39 площадок, из них 24 площадки в местах компактного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Югры, 9 площадок в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 3 площадки в Ямало-Ненецком автономном округе, 1 площадка в Свердловской области и 2 площадки в г. Санкт-Петербурге.
Участие в диктанте на родных языках в 2018 году приняли 547 человек.
Больше всего участников пришло проверить свои знания по родному языку в Белоярском районе – 115 человек, Ханты-Мансийском районе – 80 человек, Сургутском районе – 72 человека.
Участники образовательной акции отмечают, что писать диктант было интересно и познавательно, что обязательно будут продолжать изучать язык и придут снова на следующий год, чтобы еще раз проверить свое знание родного языка.
Образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках» проводится в Югре ежегодно, с целью сохранения, развития и популяризации родных языков.