В Югре подвели итоги образовательной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках - 2018»

  • Русский
В Югре подвели итоги образовательной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках - 2018»

21 февраля 2018 года прошла образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках - 2018» приуроченная к празднованию Международного дня родного языка  в которой все желающие могли проверить свое знание родного языка.

Для проведения мероприятия было организовано 39 площадок, из них 24 площадки в местах компактного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Югры, 9 площадок в городах  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 3 площадки в Ямало-Ненецком автономном округе, 1 площадка в Свердловской области и 2 площадки в г. Санкт-Петербурге.

Участие в диктанте на родных языках в 2018 году приняли 547 человек.

Больше всего участников пришло проверить свои знания по родному языку в Белоярском районе – 115 человек, Ханты-Мансийском районе – 80 человек, Сургутском районе – 72 человека.

Участники образовательной акции отмечают, что писать диктант было интересно и познавательно, что обязательно будут продолжать изучать язык и придут снова на следующий год, чтобы еще раз проверить свое знание родного языка.

Образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках» проводится в Югре ежегодно, с целью сохранения, развития и популяризации родных языков.

Хӑнты ясӑң

Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры