Председатель Думы Югры Борис Хохряков прокомментировал Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию

- Русский
На церемонии оглашения Послания присутствовали депутаты Государственной Думы и сенаторы, члены кабинета министров, председатели Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов, глава Генпрокуратуры, председатель ЦИК, руководитель Счётной палаты, члены Госсовета, главы основных конфессий, представители Общественной палаты России, руководители субъектов Федерации и региональных парламентов, журналисты российских и зарубежных средств массовой информации.
Традиционно послание главы государства – это оценка проделанной работы и планы на будущее, основные направления внутренней и внешней политики страны, а также ключевые проблемы и механизмы их решения.
«Мы услышали мощный программный документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента, – отметил Борис Хохряков.
Глава государства в очередной раз подчеркнул и напомнил, что «Россия – одна из держав с мощным потенциалом, в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан – именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв». Владимир Путин поставил чёткие задачи в строительстве жилья, дорог, развитии здравоохранения и образования, уровне жизни граждан, экологии, развитии малого и среднего предпринимательства, телекоммуникационных сетей, Интернет-связи и в других сферах.
Югра набрала хороший темп развития во всех отраслях, которые сегодня обозначил глава государства. У нас за пятилетку решён вопрос обеспечения детей от трёх до семи лет местами в дошкольных учреждениях, во многих муниципальных образованиях решён вопрос и с местами в ясельных группах. Ежегодно мы строим порядка миллиона квадратных метров жилья, строители работают качественно и быстро. В округе выполняются майские Указы Президента по повышению оплаты труда бюджетникам, у нас одна из лучших в стране демографическая ситуация, а продолжительность жизни выше, чем в среднем по стране. Глава государства поставил задачу к концу следующего десятилетия войти в число стран, в которых продолжительность жизни превышает 80 лет, и мы будем к этому стремиться.
Бюджетные инвестиции в Югре вкладываются и будут вкладываться в человека, в инфраструктурные расходы. Это важно как для экономики, так и для развития человеческого капитала. Большая часть расходной части бюджета округа – это социальная сфера.
Особое внимание глава государства обратил на развитие и приведение в порядок сети региональных и местных дорог, как одну из составляющих качественной жизни граждан. Стоит отметить, что в нашем округе ежегодно строятся, реконструируются хорошими темпами дороги и мосты. Только за прошлый год сеть автомобильных дорог общего пользования увеличилась на 60 километров. Почти 41 километр из них – это новые дороги регионального или межмуниципального значения. Эта работа будет продолжена и далее. В бюджет Югры на трёхлетнюю перспективу заложены средства на выполнение этой задачи.
Послание Президента России – это значительный, объёмный документ с итогами развития страны и планами на перспективу. Нам всем следует его осмыслить, сделать выводы и принять верные решения. Они будут выражаться в принятии новых законов, корректировке действующих нормативно-правовых актов, пересмотре программ и проектов.
Очень важны завершающие слова Президента, о том, что «наша сплоченность – самая прочная основа для дальнейшего развития. В будущем нам нужно ещё больше укрепить наше единство». Для России, как многонационального государства, это основа основ. Это залог стабильности и уверенного движения вперед».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры