Вице-спикер Еремей Айпин посетил Сургутский район

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Вице-спикер Еремей Айпин посетил Сургутский район

Заместитель Председателя  окружного парламента – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы автономного округа Еремей Айпин принял участие в очередном заседании Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при главе Сургутского района.

На выездном заседании в сельском поселении Угут обсудили вопросы лесопользования и нормы заготовки древесины для собственных нужд коренными малочисленными народами Севера, а также проинформировали об ответственности за нарушение законодательства.

На заседании рассмотрели нюансы по ведению списка коренных малочисленных народов Севера, проживающих и ведущих традиционный образ жизни на межселенных территориях, но не включённых в реестр мест традиционного природопользования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Этот вопрос особенно актуален для Сургутского района. При передаче полномочий по ведению реестра территорий традиционного природопользования с муниципального на региональный уровень выяснилось о ненадлежащим оформлении документов по 50 территориям традиционного природопользования в Сургутском районе, что стало основанием по исключению сведений по данным местам традиционного природопользования из реестра.

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