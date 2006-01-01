14 работников бюджетной сферы Югры получили субсидии на приобретение жилья

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Департамент общественных и внешних связей Югры сообщает:
В правительстве Югры прошло заседание комиссии по вопросам предоставления субсидий на строительство или приобретение жилых помещений работникам, осуществляющим иную деятельность в органах государственной власти автономного округа, государственных учреждений Югры, работникам иных органов, денежное содержание которых осуществляется за счет средств бюджета автономного округа.
Заседание провела руководитель Аппарата губернатора - заместитель губернатора Югры Ольга Белоножкина.
Отметим, что выплата субсидии осуществляется на основании постановления правительства автономного округа № 31-п от 15 февраля 2006 года. Государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года» на эти цели предусмотрены средства в бюджете автономного округа. По состоянию на 1 марта на учете на получение субсидий состояло 818 человек, участников мероприятий государственной программы.
Напомним, заседания комиссии проводятся ежегодно. В 2017 году субсидии были выделены 10 работникам бюджетных организаций на общую сумму 11,8 млн рублей. В сравнении с прошлым годом размер предоставляемых субсидий в 2018 году значительно вырос.
По решению комиссии по вопросам предоставления субсидий получателями поддержки в общей сумме 22,3 млн рублей стали 14 человек. Среди них работники бюджетных учреждений сферы здравоохранения, культуры, социальной защиты.