8 марта 2018 года – Международный женский день

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Уважаемые югорчанки!
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и от себя лично поздравляю вас с Международным женским днём!
Этот замечательный весенний праздник наполнен светлыми, искренними чувствами к женщине. Именно вы, дорогие матери, жёны, сёстры, дочери и подруги, являетесь подлинным воплощением любви и красоты, обаяния и мудрости.
Безраздельно посвящая себя воспитанию детей, заботе о домашнем очаге, женщины в то же время реализуют себя в профессии, достигают успехов в общественной работе, вносят достойный вклад в развитие экономики, социальной сферы, укрепление мира и гражданского согласия.
С каждым годом в Югре ширятся возможности для максимально полного участия женщин и женских организаций в решении важнейших национальных задач, направленных на утверждение семейных ценностей, воспитание сильного и здорового подрастающего поколения. Вопросы защиты прав и интересов женщин, охрана семьи и материнства возведены в разряд приоритетных направлений государственной политики, воплощены во многих конкретных делах и программах.
В этот праздничный день желаю всем югорчанкам, представительницам прекрасного пола благополучия, радости, неугасимой созидательной энергии. Пусть этот день вместе с теплом весеннего солнца принесёт душевную гармонию и счастье!
Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков