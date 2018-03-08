8 марта 2018 года – Международный женский день

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8 марта 2018 года – Международный женский день

Уважаемые югорчанки!

От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

и от себя лично поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот замечательный весенний праздник наполнен светлыми, искренними чувствами к женщине. Именно вы, дорогие матери, жёны, сёстры, дочери и подруги, являетесь подлинным воплощением любви и красоты, обаяния и мудрости. 

Безраздельно посвящая себя воспитанию детей, заботе о домашнем очаге, женщины в то же время реализуют себя в профессии, достигают успехов в общественной работе, вносят достойный вклад в развитие экономики, социальной сферы, укрепление мира и гражданского согласия.

С каждым годом в Югре ширятся возможности для максимально полного участия женщин и женских организаций в решении важнейших национальных задач, направленных на утверждение семейных ценностей, воспитание сильного и здорового подрастающего поколения. Вопросы защиты прав и интересов женщин, охрана семьи и материнства возведены в разряд приоритетных направлений государственной политики, воплощены во многих конкретных делах и программах.

В этот праздничный день желаю всем югорчанкам, представительницам прекрасного пола благополучия, радости, неугасимой созидательной энергии. Пусть этот день вместе с теплом весеннего солнца принесёт душевную гармонию и счастье!

Председатель Думы

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

Борис Хохряков

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Директор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

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Директор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

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