Наталья Комарова и Сергей Маненков обсудили итоги работы Белоярского района за прошлый год

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
В рамках рабочей поездки в Белоярский район губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с главой муниципалитета Сергеем Маненковым. Стороны обсудили итоги работы за 2017 год, а также планы по дальнейшему социально-экономическому развитию территории.
«Март – это тот период, когда выходят на заданные параметры и обеспечивают задел, чтобы быть уверенными в выполнении показателей, запланированных к достижению по результатам 2018 года», - отметила Наталья Комарова.
Сергей Маненков доложил, что за 2017 год объем промышленного производства в районе составил 31,3 млрд рублей, индекс промышленного производства - 120,4%. В сопоставимых ценах к 2016 году данный показатель опережает среднеокружной (100,7%,) и среднероссийский (102%) уровни. На протяжении трех последних лет промышленность района демонстрирует уверенный прирост более чем на 20% ежегодно. Рост обеспечен устойчивым развитием нефтедобывающей отрасли, удельный вес которой занимает 93,3%, на другие сферы приходится 6,7%.
«Базовым видом экономической деятельности в районе остается добыча нефти. За последние пять лет объем добычи увеличился в 2,8 раза», - доложил глава муниципалитета.
Хорошие показатели район показывает и по развитию сельского хозяйства. Поголовье северных оленей в хозяйствах всех форм собственности на первое января текущего года составило более шестнадцати тысяч голов. На территории сельского поселения Казым и межселённой территории создано 23 крестьянских (фермерских) оленеводческих хозяйств, в результате безработных в национальных деревнях Нумто и Юильск нет.
Производство продукции муниципалитета в основном направлено на обеспечение потребностей внутреннего рынка, тем не менее, некоторые товары удается поставлять не только за пределы района, но и за рубеж. Так в прошлом году ООО «Полноватское рыбное хозяйство» осуществило поставку пищевой рыбной продукции в Республику Беларусь в объеме 19 тонн на сумму 1,9 млн рублей.
«Стоит отметить, что наше предприятие - единственное на территории Уральского федерального округа, кто экспортирует рыбу», - подчеркнул руководитель Белоярского района.
Далее речь пошла о повышении экологической культуры населения. Наталья Комарова обратила внимание, что в прошлом году в рамках Международной акции «Спасти и сохранить» Белоярский район был назван лидером среди других муниципалитетов Югры в части экологического образования и просвещения.
«Какие меры, события в большей части влияют на экологическое просвещение, экологическую культуру населения?» - задала вопрос губернатор.
Глава доложил, что муниципалитет активно участвует в мероприятиях экологической направленности, а экологическим воспитанием населения начинают заниматься уже с детского сада.
«В прошлом году, учитывая, что был Год экологии, мы провели экологическую конференцию в Нумто, где обсудили те проблемы, которые сегодня есть. Мы установили памятные знаки в честь Дунина-Горкавича в 4 населенных пунктах. Большая работа проведена по озеленению всех населенных пунктов. Также состоялось зарыбление мальками озера Светлое. Было выпущено более 5 тысяч мальков пеляди», - рассказал Сергей Маненков.
По его словам, вопросами экологического просвещения муниципалитет продолжит заниматься и в дальнейшем. Например, в планах этого года провести в Белоярском окружную конференцию по теме «Коренные народы. Нефть. Закон», в рамках которой продолжить конструктивное сотрудничество между коренными жителями и нефтяными компаниями.
В рамках встречи был затронут вопрос поддержки малого и среднего предпринимательства. Как доложил Сергей Маненков, благодаря реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014-2020 годы» в прошлом году финансовую поддержку получил 51 субъект малого и среднего предпринимательства (20% из них заняты в сфере промышленного производства) на общую сумму 9,9 млн рублей.
В качестве примера развития новых направлений малого бизнеса глава муниципалитета рассказал о Казбеке Хинчагове, который в прошлом году в качестве эксперимента завёз в район 25 ульев и занялся пчеловодством.
«За лето он успешно собрал и реализовал около 500 килограммов меда, в этом году намерен увеличить сбор вдвое», - поделился руководитель района.
Не осталась в стороне и тема раннего профильного образования. Так, в прошлом году в Белоярском был создан медицинский класс. В результате, из 11 его учеников 9 поступили в высшие медицинские образовательные учреждения. В планах - создать профильный класс по направлению нефтегазовой сферы.
«У нас есть колоссальный резерв заменить вахтовиков, которые приезжают из-за пределов округа. Надо выстраивать образование так, чтобы в перспективе наши дети их заменили», - отметил Сергей Маненков.