Окружной Дом народного творчества начинает прием заявок для участия в Окружном интернет – конкурсе сценариев программ для детей

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Окружной Дом народного творчества начинает прием заявок для участия в Окружном интернет – конкурсе сценариев программ для детей

В целях обобщения лучшего опыта  культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Югры в создании детских программ, в том числе игровых, для организации досуговой деятельности в рамках работы пришкольных летних площадок АУ ХМАО – Югры  «Окружной Дом народного творчества» организует интернет – конкурс сценариев программ для детей.

Задачами конкурса являются выявление и поддержка лучших авторов сценариев детских программ, создание банка сценариев для методического обеспечения деятельности учреждений, работающих в сфере организации детского досуга.

К участию в конкурсе приглашаются специалисты культурно-досуговых учреждений, руководители творческих центров и клубов, коллективы и объединения, работающие в сфере организации детского досуга на территории Югры.

 Участникам интернет - конкурса необходимо направить в адрес Окружного Дома народного творчества анкету-заявку, сценарий (не более 15 страниц печатного текста) и  приложение (иллюстративный материал, включающий в себя эскизы реквизита, костюмов, оформления, перечень необходимого оборудования, музыкального оформления с указанием авторов музыкальных произведений) и т.п. От каждого участника принимается не более одного сценария по каждой из следующих номинаций:

-«Будь здоров!»  (сценарий мероприятия, направленного на популяризацию здорового образа жизни, обучение основным правилам безопасности жизнедеятельности);

-«Это – Родина моя!» (сценарий мероприятия экологической или/и краеведческой направленности);

-«В единстве наша сила» (сценарий мероприятия, направленного на гармонизацию межэтнических отношений);  

-«Протяни руку помощи» (сценарий мероприятия социальной направленности, в том числе пропагандирующего принципы волонтерства и добровольчества);

В мире красок и мелодий…» (сценарий мероприятия, направленного на развитие творческих способностей детей).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 мая 2018 года в адрес АУ «Окружной Дом народного творчества» на e-mail: mo@to-kultura.ru с отметкой «на конкурс сценариев».

            Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества»  odntugra.ru, to-kultura.ru и соцсетях vk.com/odntugra86, ok.ru/odntugra86, instagram.com/odntugra86.

Более подробная информация и форма анкеты-заявки участника представлены в Положении:

to-kultura.ru/sites/default/files/okruzhnoy_internet_-_konkurs_scenariev_programm_dlya_detey.doc

            Контактный телефон 8 (3467) 33-53-94  Кузнецова Мария Андреевна, ведущий специалист методического отдела АУ «Окружной Дом народного творчества».

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

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