В Березовском районе завершилось досрочное голосование

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На территории Березовского района завершилось досрочное голосование в труднодоступных населенных пунктах района. Члены участковых комиссий заблаговременно известили жителей данных населенных пунктов, разнесли пригласительные.
«Для избирателей – коренных народов Севера, которые занимаются традиционными видами хозяйствования – рыболовством, охотой и оленеводством, проживают далеко от своих поселков, приезд участковых комиссий - это и праздник и событие. Все, кто был в эти дни в селах и стойбищах, приняли активное участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации. В эту выборную кампанию, в течение трех дней, комиссии смогли посетить самые отдаленные территории района. Так как имеется возможность использовать наземный транспорт и снегоходы»,- отметила председатель ТИК Березовского района Татьяна Слинкина