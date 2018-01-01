В посёлке Игрим состоится обучающий семинар по традиционным промыслам обско-угорских народов

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В посёлке Игрим состоится обучающий семинар по традиционным промыслам обско-угорских народов

В посёлок Игрим Берёзовского района с 22-24 марта пройдёт IV межмуниципальный семинар по традиционным промыслам обско-угорских народов «Хошум хот» (Тёплый дом). Организаторами мероприятия являются администрация Берёзовского района, Берёзовское отделение общественной организации «Спасение Югры». Основная цель семинара – содействие в сохранении, развитии и популяризации национальных ремёсел и промыслов, создание банка данных мастеров, создание условий для обмена опытом народных умельцев из разных районов Югры, повышения их профессионального уровня.

В рамках семинара состоится выставка-ярмарка, на которой будут представлены изделия мастеров, сделанные из бересты, меха, корня дерева и других природных материалов.  Как рассказала председатель Берёзовского отделения общественной организации «Спасение Югры» Любовь Кашлатова, в мероприятии могут принять участие все мастера, владеющие художественным промыслами и ремёслами. Одно из главных требований, которые они выдвигают к работам, это  сохранение локальных традиций, а также уникальность и оригинальность. Также она отметила, что в адрес организаторов от народных мастеров Берёзовского и Октябрьского районов уже поступило более 40 заявок.

Людмила Теткина

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