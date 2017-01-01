Наталья Комарова встретилась с губернатором сирийской провинции Хомс

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Департамент общественных и внешних связей сообщает:
Глава региона Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в составе российской делегации в Сирийскую Арабскую Республику встретилась с губернатором провинции Хомс Талалом Барази.
Участие в мероприятии также приняли первый заместитель губернатора автономного округа Алексей Шипилов, и.о. генерального директора Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа Роман Генкель, заместитель генерального директора АО «ЮРЭСК» Александр Маслов.
Наталья Комарова отметила, что предложение об установлении сотрудничества между провинцией Хомс и Ханты-Мансийским автономным округом было озвучено во время визита представителей Народного собрания Сирии в Югру осенью прошлого года. Они приняли участие в первом региональном форуме национального единства «Югра многонациональная».
«Разговор состоялся о межнациональных отношениях, о ценности взаимоотношений между людьми различных национальностей, вероисповедания. Прямое, живое слово сирийских депутатов было для моих земляков крайне важным. Потому что здесь и сейчас понимают ту колоссальную опасность, которую несут терроризм и экстремизм. Страна сейчас проходит очень тяжелые испытания, но мы уверены и ждем победы над боевиками. Уважаемый губернатор, мы знаем о Вашем личном вкладе в достижение мира, об участии в гуманитарной помощи», - обратила внимание Наталья Комарова.
Нужно отметить, что жители Югры небезучастны к судьбе Сирии. Так, представители автономного округа участвуют в гуманитарных миссиях. Например, в 2017 году общественный помощник уполномоченного по правам человека в Югре в составе гуманитарной миссии России посетила школу для детей с особенностями развития, вручила детям подарки, подготовленные школьниками города Мегиона.
Также весной 2017 года в Югре состоялась передвижная благотворительная фотовыставка «Сирия, которая победит!» из архива Фонда «Духовное наследие Святого апостола Павла» из г. Москва, где посетителям было представлено около 140 фотографий. Выставка была нацелена на привлечение активного внимания российских граждан к гуманитарной катастрофе в Сирии, борющейся с международным терроризмом на протяжении шести лет.
Глава региона подчеркнула, что Югра заинтересована в развитии экономических и гуманитарных связей. «Мы с большим интересом познакомимся с потенциалом провинции Хомс, встретимся с представителями деловых кругов», - отметила Наталья Комарова.
В среду члены делегации также побеседовали с представителями местного духовенства. Предстоятель митрополии показал несколько икон, которые удалось вывезти из разрушенных храмов Алеппо, Ракки и других городов Сирии. Многие иконы уцелели, но над ними надругались террористы, теперь они заняли свои места в храмах провинции Хомс.