В столице округа начала работу XV Ассамблея деятелей культуры и искусств Югры

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Для участия в Ассамблее в Ханты-Мансийск приехали более 200 специалистов в сфере культуры.
В текущем году в рамках мероприятия будут рассмотрены темы, наиболее соответствующие федеральной повестке. Традиционно деловая программа начнется с расширенного заседания коллегии департамента культуры Югры, где будет представлен отчет о результатах и основных направлениях деятельности в сфере культуры автономного округа в 2017 году, а также определены задачи на 2018 год.
В формате круглых столов пройдет обсуждение проекта концепции клубной деятельности в Российской Федерации на период до 2030 года, посвященного проблемам и перспективам развития народного творчества в современных условиях, и планов по перспективному развитию детских школ искусств в муниципальных образованиях на 2018-2020 годы.
Особое внимание на юбилейной Ассамблее будет уделено вопросам комплексной безопасности в учреждениях культуры автономного округа, существующим террористическим угрозам в мире и мерам по противодействию им.
Одной из главных тем XV Ассамблеи станет обсуждение лучших муниципальных практик в сфере культуры, на котором впервые представители муниципальных образований округа и приглашенные эксперты презентуют собственные подходы к формированию туристической привлекательности с помощью культурных событий и представят свои методы культурной реабилитации и абилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Также 12 апреля пройдет церемония награждения лауреатов окружного конкурса на лучшее культурно-досуговое учреждение автономного округа, а 13 апреля - торжественная церемония вручения наград деятелям культуры региона.
В рамках культурной программы участникам представится возможность посмотреть театрализованную фольклорно-игровую постановку «Казачьи вечёрки», концерт солистов мегионского «Театра музыки», концерт «Magic – brass» в исполнении ансамбля «Сибирь-брасс». В то же время гости посетят вечер памяти, посвященный 90-летию известной югорской писательницы Марии Кузьминичны Анисимковой, заслуженного работника культуры Российской Федерации. Кульминацией культурного события весны станет окружной фольклорный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день», который состоится в парке имени Бориса Лосева 14 апреля.
Напомним, Ассамблея деятелей культуры и искусств Югры собирает работников культуры автономного округа, начиная с 2003 года.