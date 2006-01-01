Медики напомнили няганцам о важности профилактики

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В этой жизни купить можно практически все, но не здоровье. Именно его врачи призывают беречь с молодых лет. В этом году массовая Всероссийская акция прошла под девизом «Здоровье для всех!»
Основным мероприятием Дня здоровья в БУ «Няганская окружная больница» стала массовая зарядка, в которой приняли участие сотрудники и присоединившиеся к ним пациенты. Вспомнить комплекс упражнений, знакомых с детства, собравшимся помогли сотрудники физиотерапевтического отделения. Примеру взрослых последовали и дети, для которых в детском отделении больницы была организована физкультминутка.
Кроме общения друг с другом, все собравшиеся в холле первого этажа могли стать участниками акции «Измерь свое давление!», в ходе которой медицинские работники и волонтеры старались повысить информированность пациентов и посетителей больницы о методах профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Расположившись в холле первого этажа, медицинские волонтеры при учреждениях здравоохранения Нягани - Екатерина Лямина, Анастасия Кузнецова и Ксения Сокольцова с помощью специалистов окружной больницы не только измеряли посетителям артериальное давление, но и на месте давали рекомендации по сохранению здоровья, раздавая при этом тематическими брошюры, буклеты и листовки. Всего в этот день узнать свои показатели здоровья захотели 25 человек, причем у большинства из них артериальное давление оказалось в пределах нормы. У двух участников акции шкала тонометра колебалась в ощутимо превышающих норму границах - от 148 до 170 единиц рт.ст. Им старшеклассники из молодежного волонтерского движения посоветовали в ближайшее время обратиться к лечащему доктору для проведения полноценного обследования и лечения.
Медицинские работники отмечают, что уже в течение нескольких десятилетий болезни системы кровообращения являются ведущей причиной смерти наших граждан - сегодня от них страдают около 60 % россиян, ежегодно умирает около 1 млн человек. Рост сердечно-сосудистой патологии связан с современными условиями жизни человека - обилием стрессовых ситуаций, нерациональным режимом труда и отдыха, малоподвижным образом жизни, отсутствием правильного питания и обилием вредных привычек. Почти половина тех, кто умирает от болезней сердца — это люди активного и трудоспособного возраста. При этом тенденция к поражению этими заболеваниями все чаще наблюдается среди молодых людей. Медицинская статистика неумолима – 80 % преждевременных смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта возможно избежать с помощью предупредительных профилактических мероприятий, не позволяющих болезни развиться.
«Главный способ поддерживать сердце здоровым — это профилактика, однако люди зачастую забывают об этом, – говорит заведующая кабинетом медицинской профилактики Няганской окружной больницы Ирина Ткаченко. - Несмотря на то, что наши врачи постоянно проводят тематические лекции и беседы для пациентов, работает школа здоровья, регулярно следят за своим артериальным давлением немногие. Акции, подобные сегодняшней, в Няганской окружной больнице проходят систематически, и большинству людей мы предлагаем обратиться к специалистам для нормализации артериального давления».